Buteurs C1: Marquinhos et De Bruyne inscrivent leur 3e but cette saison

Marquinhos a ouvert le score de la tête pour le Paris SG et inscrit son 3e but en Ligue des champions cette saison mercredi, après ceux marqués contre United en phase de groupes et le Bayern en quart de finale aller.

Le but du défenseur central en première mi-temps a laissé un temps les Parisiens croire qu'ils avaient la maîtrise du match, avant que le Belge Kevin de Bruyne n'égalise pour City et n'inscrive lui aussi son 3e but en C1 cette année.

Le milieu a ensuite vu son coéquipier Riyad Mahrez marquer son premier but de la saison en Europe pour donner l'avantage aux Citizens.

Sur le podium des meilleurs buteurs de la C1, le duel opposant Haaland (Dortmund) avec 10 réalisations et Mbappé (Paris SG) avec 8 buts reste inchangé, tandis que Karim Benzema est monté sur la 3e marche grâce à son superbe but inscrit avec le Real contre Chelsea.

Classement des buteurs à l'issue du match mercredi:

10 buts: Haaland (Dortmund)

8 buts: Mbappé (Paris SG)

6 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), Benzema (Real Madrid), En-Nesyri (Séville), Giroud (Chelsea), Neymar (Paris SG), Rashford (Manchester United), Salah (Liverpool)

5 buts: Berisha (RB Salzbourg), Immobile (Lazio Rome), Lewandowski (Bayern Munich), Messi (Barcelone), Oliveira (Porto), Plea (Mönchengladbach)

4 buts: Chiesa (Juventus Turin), Choupo Moting (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), B. Fernandes (Manchester United), Jota (Liverpool), Lukaku (Inter Milan), Torres (Manchester City)

3 buts: Angeliño (RB Leipzig), Braithwaite (Barcelone), Coman (Bayern Munich), Correa (Lazio Rome), De Bruyne (Manchester City), O. Dembélé (Barcelone), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Gündogan (Manchester City), Kahveci (Basaksehir), Kean (Paris SG), Mané (Liverpool), Marquinhos (Paris SG), An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Muriel (Atalanta Bergame), Sané (Bayern Munich), Vanaken (Club Bruges), Vinícius Júnior (Real Madrid), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 134 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 120

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 73

4. Raul 71

. Karim Benzema (Real Madrid) 71

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry 50

8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48

. Andrei Shevchenko 48

. Thomas Müller (Bayern Munich) 48

...

