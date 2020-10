C1: Barcelone, une crise latente et une direction à retrouver

Enlisé dans une crise sans fin depuis janvier dernier, le FC Barcelone doit retrouver confiance sur le terrain en allant défier la Juventus Turin mercredi (21h00) lors de la 2e journée de la Ligue des champions et une direction après la démission de son président Josep Maria Bartomeu mardi.

Critiqué par une large frange des supporters, joueurs et membres du club, Bartomeu a fini par jeter l'éponge alors qu'il avait, la veille, refusé d'abandonner son poste, au sortir d'une réunion sous tension du comité directeur.

"Je crois que ce serait le pire moment pour abandonner le Barça", avait estimé le président du Barça avant de se raviser 24 heures plus tard et de présenter sa démission, "une décision réfléchie, sereine, conjointe et approuvée par tous mes collaborateurs", a-t-il expliqué.

"Ce fut un honneur de servir le club, en tant que manager et en tant que président. J'ai essayé d'assumer le poste avec responsabilité et honnêteté", s'est défendu Bartomeu.

Sa démission est peut-être l'épilogue d'une année 2020 catastrophique pour le Barça, sur tous les terrains.

Tout un symbole, car elle intervient deux jours après une lourde défaite à domicile (3-1) dans le clasico face au grand rival du Real Madrid.

- Lourdement endetté -

Ce n'est pas la pire des défaites enregistrées en 2020 par le Barça qui a été humilié 8 à 2 en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et qui, pour la première fois depuis six ans, a fini la saison sans le moindre trophée.

Le Barça a perdu aussi de sa superbe loin des terrains. La pandémie de coronavirus qui durement éprouvé l'Espagne, a également affecté lourdement les finances du club blaugrana: le comité de direction du FC Barcelone a approuvé lundi le budget prévisionnel 2020-2021, en le revoyant largement à la baisse.

Un autre coup dur économique pour un club déjà lourdement endetté (200 M d'EUR de manque à gagner depuis le confinement + une dette nette de près de 200 M d'EUR depuis 2019), qui a demandé à ses joueurs de se réunir une nouvelle fois pour négocier une réduction de leurs salaires, et qui a dû se séparer de certains gros salaires cet été (Arthur, Rakitic, Vidal, Suarez...).

Enfin, Bartomeu est celui qui a bien failli perdre la légende vivante Lionel Messi qui avait fait savoir fin août qu'il souhaitait résilier son contrat "unilatéralement", déçu par les résultats de son équipe et plus encore par les décisions de ses dirigeants qui ont notamment choisi de se séparer de son grand ami Luis Suarez.

- "Sur les nerfs" -

Formé à la Masia, dix fois champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions à quatre reprises en seize saisons chez les Blaugranas, Messi, 33 ans, a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat avec son club de toujours.

"La Pulga" (puce, en espagnol) est en petite forme, mais avant d'affronter la Juve, privé très vraisemblablement de Cristiano Ronaldo, toujours positif au coronavirus, il a toujours le soutien sans faille de ses coéquipiers.

"Leo en a fait assez pour gagner le droit de prendre une décision. (...) Moi, si j'avais été président (du club), j'aurais agi autrement", a ainsi taclé le défenseur et véritable porte-parole du vestiaire catalan Gerard Piqué, assurant que cette histoire le mettait "sur les nerfs".

Malgré cette tornade permanente depuis janvier, le FC Barcelone a tenté d'amorcer sa reconstruction en septembre, avec la nomination de Ronald Koeman sur son banc.

La défaite lors du clasico et la méforme de Lionel Messi, d'Antoine Griezmann et de certains cadres dissimulent quelque peu le joli travail entamé par le technicien néerlandais, qui n'hésite pas à lancer les jeunes (Ansu Fati, Pedri, Trincao) aux dépens des stars établies (Griezmann, Dembélé...).

Quelques promesses de rayons d'un soleil que Bartomeu ne verra pas.