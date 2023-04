C1: Benzema et le Real prennent l'ascendant sur Chelsea à l'aller

Karim Benzema, encore ! Comme l'an dernier, l'attaquant français a donné l'avantage au Real Madrid face à Chelsea (2-0) mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, mais les Madrilènes devront cette fois valider leur ticket pour le dernier carré à Londres, mardi porochain (21h00).

Le capitaine du Real était au bon endroit au bon moment pour pousser dans les cages la reprise de Vinicius renvoyée par Kepa Arrizabalaga, après un ballon en lob donné par Dani Carvajal (21e), et en deuxième période, Marco Asensio a catapulté une remise de Vinicius dans les filets anglais (74e) pour sceller le succès merengue.

La fin de match des Madrilènes a été facilitée par la faute de Ben Chilwell sur Rodrygo en position de dernier défenseur qui lui a valu un carton rouge direct alors qu'il restait une demi-heure à jouer (59e).

L'histoire semble se répéter pour les Blues, déjà sortis à ce stade de la compétition par le Real la saison dernière... terrassés par le goleador tricolore Karim Benzema.

- Benzema, l'histoire se répète -

Lors de la dernière campagne européenne, le "Nueve" avait signé un triplé en quart de finale aller à Stamford Bridge (3-1) et avait à nouveau marqué le but décisif au retour, en prolongation (3-2), pour hisser le Real vers le dernier carré.

Une piqûre de rappel qui porte le sceau du Ballon d'Or 2022. Muet pendant la phase de groupes de Ligue des champions cette saison (aucun but en quatre matches), l'avant-centre français s'est réveillé lors des moments décisifs, comme souvent. Avec ce quatrième but en Ligue des champions cette saison, il affiche désormais 90 buts au total en C1.

Son doublé à Anfield lui a valu les applaudissement du public de Liverpool, son but au Bernabéu a qualifié le Real pour les quarts, et celui de mercredi soir a marqué le chemin à suivre pour le Real, qui a dominé sans partage le reste de la partie, après un premier quart d'heure équilibré.

Au total, il cumule six buts en cinq matches contre les Blues ces trois dernières saisons. Et il était tout près d'en ajouter un septième, à la 90e+2, mais sa tête n'a pas accroché le cadre.

"On aurait pu pousser encore un peu plus, c'est vrai, mais à onze contre onze, on a déployé énormément d'énergie pour récupérer le ballon haut, pour mettre la pression, et à la fin du match, il nous manquait un peu d'énergie et de lucidité pour tuer le match. Mais on doit rester positif, et satisfait du match que l'on vient de faire. A répéter mardi", a encouragé Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

"L'histoire continue, il n'y a qu'un seul Real", affichait mercredi le tifo déployé par le virage nord du stade Bernabéu avant le coup d'envoi.

- Lampard: des solutions, vite ! -

Frank Lampard, qui a atterri sur le banc des Blues jeudi, a désormais une semaine pour trouver les moyens de renverser la tendance à domicile, mardi soir.

Car son équipe a été totalement dépassée à Madrid: malgré une première occasion pour Joao Felix en contre-attaque dès la deuxième minute, et une reprise de Raheem Sterling miraculeusement sauvée par Thibaut Courtois (23e), les Londoniens se sont ensuite tapis dans leur camp, résistant tant bien que mal aux percées de Vinicius et de Fede Valverde et aux éclairs de génie de Karim Benzema, auteur par exemple d'une superbe talonnade pour Rodrygo près de la ligne médiane à la 41e.

L'autre mauvaise nouvelle de la soirée, pour le tout nouveau technicien anglais, est la blessure de Kalidou Koulibaly: à la 55e, le défenseur sénégalais s'est allongé sur la pelouse, incapable de continuer, et a cédé sa place à Marc Cucurella.

"La porte est toujours ouverte", a estimé Lampard après le match. "Si tu ne crois pas que tu as un pourcentage de passer, ça ne sert à rien. On sait ce que vaut le Real en matches décisifs, mais ce sera dans un stade différent, où on a envie de montrer des choses différentes, et d'inverser la tendance", a-t-il assuré.

"Nous sommes les Rois d'Europe !", scandaient déjà les supporters "madridistes" dans les dernières minutes de la rencontre, mercredi soir. A Lampard et aux Blues de les contredire, mardi.