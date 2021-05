C1: Chelsea et Tuchel sacrés, dur apprentissage pour Manchester City

Chelsea a remporté sa deuxième Ligue des champions, en battant en finale le favori Manchester City (1-0) grâce à Kai Havertz (42e), samedi à Porto, un titre symbolique pour son entraîneur Thomas Tuchel, licencié du Paris SG à Noël.

Le technicien allemand et le club londonien ont vécu ensemble les soubresauts d'une saison unique, chamboulée par la pandémie de Covid-19.

Septièmes de Premier League à l'arrivée du Souabe mi-janvier, les "Blues" ont connu une saison de hauts et de bas, qui faisaient d'eux les outsiders face au récent champion d'Angleterre.

Mais à exercice singulier, vainqueur surprise: les "Sky Blues", mis sur orbite par les investissements colossaux de leur riche propriétaire émirati, devront attendre avant d'inscrire leur nom au palmarès.

Comme Tottenham en 2019 et le PSG en 2020, ils ont perdu leur première finale de C1, la preuve que la compétition phare ne se laisse pas séduire par les nouveaux venus, aussi séduisants soient-ils.

"Pour une première finale, on a joué un très bon match, on a montré du courage. On va apprendre", a analysé leur entraîneur Pep Guardiola, sacré deux fois sur le banc du Barça.

Chelsea est passé par là en 2008, lorsque Manchester United l'a battu au bout de la séance de tirs au but à Moscou.

Les "Blues" ont retenu leur leçon, en prenant leur revanche quatre ans plus tard face au Bayern, à Munich.

- Thiago Silva sort sur blessure... -

Alors qu'il a essayé un coup tactique en titularisant Raheem Sterling à la place de Fernandinho, Guardiola n'a pas trouvé la clé face à Tuchel, qui le bat pour la troisième fois en un mois et demi (après la Coupe et le Championnat).

L'Allemand, comme Chelsea, a connu un apprentissage des finales douloureux, avec celle perdue en août dernier à Lisbonne face au Bayern (1-0) avec le PSG, qui l'a limogé quatre mois plus tard, sur fond de désaccord sur le jeu proposé.

A Londres, ses joueurs sont allés au bout de son idée, avec de la solidarité en défense et un engagement constant.

"C'est un groupe fort, un club ambitieux qui me correspondent parfaitement", a remarqué Tuchel, qui a salué la "performance collective".

Un homme est quand même sorti du lot: N'Golo Kanté.

L'international français "aux trois poumons" a réalisé un match à son image, en étant infatigable lorsqu'il s'agissait du pressing, et percutant quand il avait la balle.

Son coéquipier avec les Bleus, Olivier Giroud, est lui resté sur le banc tout le match.

Avec environ 4.000 supporters, les "Blues" ont aussi bénéficié de l'appui du 12e homme, leurs supporters ayant remporté le match des tribunes.

La présence de 14.110 spectateurs au stade de Dragon a donné du souffle à cette finale, anglaise aussi dans l'engagement mis par les deux équipes.

Ainsi des "Thiago Silva" bruyants ont accompagné la sortie (39e) du défenseur brésilien, touché à une cuisse, qui avait du mal à cacher son abattement.

Mais, dans ce théâtre redevenu vivant grâce aux fans, les séquences se sont enchaînées, et aux larmes a succédé la joie, lorsque Havertz a ouvert le score trois minutes plus tard.

Lancé par Mason Mount, en contre, le jeune international allemand de 21 ans a effacé Ederson d'un crochet avant de pousser la balle dans le but vide.

Jusque-là, la rencontre avait été comme les deux entraîneurs l'avait imaginée: Guardiola comme Tuchel ont déclaré vendredi qu'ils se préparaient "souffrir", et ils ont eu raison.

- ... De Bruyne aussi -

Chelsea a poussé en premier, avec Timo Werner notamment, mais l'Allemand s'est montré maladroit (10e, 14e).

Manchester City a bien répondu, mais sur sa meilleure occasion, Antonio Rüdiger a réussi un tacle exceptionnel sur Phil Foden (27e) qui s'apprêtait à tirer à bout portant.

Il a aussi manqué quelques centimètres à Riyad Mahrez, seul, pour reprendre le centre de Kyle Walker (30e).

L'international algérien a retenté sa chance, avec un centre dangereux qu'a dégagé en urgence Cesar Azpilicueta (68e).

Quelques instants plus tôt, De Bruyne est sorti blessé (59e), après un coup au visage. Comme Silva avant lui, le Belge a été très ému au moment de quitter la pelouse.

City laissait échapper son rêve... La sentence aurait pu intervenir plus tôt sans le raté de Christian Pulisic (73e), en contre.

Après une dernière frappe de Mahrez (90e+7), les fans de Chelsea ont laissé éclater leur joie. Dans le même temps, le speaker les enjoignant à garder leur masque et à rester assis sur leurs sièges. La dernière image d'une saison pas comme les autres.