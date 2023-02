C1: Coman et Choupo-Moting, anciens parisiens et menaces munichoises

Kingsley Coman et Eric Maxim Choupo-Moting, deux dangers que le PSG connaît bien: anciens Parisiens, les deux attaquants munichois occupent une place cruciale dans le dispositif du Bayern et rêvent de faire des dégâts mardi en Ligue des champions au Parc des princes (21h00).

"Je n'aurais rien contre le fait qu'il marque!" C'est par cette petite phrase en conférence de presse que l'entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann a répondu à une question sur Choupo-Moting, qui était devenu en deux ans au PSG (2018-2020) l'un des chouchous des supporters parisiens.

A 33 ans, l'international camerounais semble avoir enfin trouvé sa place en Bavière. Mi-février, il a déjà plus joué en Bundesliga (838 minutes) que sur l'ensemble de la saison 2020-2021 (810) et plus du double de toute la saison dernière (381).

"Il est en bonne santé, ça l'aide, il est en confiance. C'est un joueur important pour nous en point de fixation devant, dos au but il sait utiliser ses qualités physiques", a loué Nagelsmann avant ce huitième de finale aller à Paris.

- Remplaçant de Lewandowski -

"Il a aussi des qualités d'attaquant dans les 16 mètres, pour marquer. Il est bon à la réception des centres. On n'a pas beaucoup de joueurs typiques dans la surface, +Choupo est très important pour ça, Thomas (Müller) aussi", a ajouté le technicien munichois.

Barré du onze de départ du Bayern sur ses deux premières saisons par la machine à buts Robert Lewandowski, le natif de Hambourg est apparu en cours d'exercice comme une solution de remplacement à l'international polonais, parti l'été dernier au FC Barcelone après huit années sous les couleurs du Bayern.

Les dirigeants bavarois n'ont pas recruté à l'été 2022 de N.9 pour remplacer "Lewy" et Nagelsmann a pu compter sur Choupo-Moting, blessé en début de saison, au retour de la trêve internationale de fin septembre.

Depuis, aimantant les défenseurs adverses, il a affolé les compteurs: en 12 matches de début octobre jusqu'au Mondial, il a inscrit 11 buts et délivré trois passes décisives.

Et si son début d'année 2023 a été moins prolifique (deux buts et une passe décisive), c'est un autre ancien parisien, Kingsley Coman, qui a pris le relais sur les ailes bavaroises, au retour d'une Coupe du monde au Qatar terminée sur une frustrante finale perdue par les Bleus aux tirs au but contre l'Argentine.

Héros à vie du côté de Munich après son but en finale de la Ligue des champions en août 2020 à Lisbonne contre... le PSG (1-0), Coman a retrouvé une place de titulaire en ce début d'année.

- Coman, "joueur exceptionnel" -

Evoluant tant sur le côté droit que gauche du milieu de terrain munichois, le Français a retrouvé le sourire avec un doublé en championnat contre Wolfsburg il y a dix jours (4-2), son cinquième avec le Bayern et le premier depuis deux ans et demi, alors que l'équipe était sous pression de ses poursuivants en Bundesliga, notamment l'Union Berlin.

Et, contre Bochum samedi (3-0), c'est lui qui a permis aux Munichois de souffler en inscrivant le deuxième but quatre minutes après son entrée en jeu, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif munichois.

"+King+ est un joueur extrêmement important pour moi, pour le club, pour l'équipe. C'est un joueur exceptionnel, avec un caractère exceptionnel. Du point de vue de l'entraîneur, ça ne fait aucun sens de vouloir le vendre", a loué Nagelsmann, alors que Coman dispute déjà sa huitième saison au Bayern.

En finale de la Ligue des champions 2020, tous les deux étaient adversaires, Choupo-Moting terminant du mauvais côté de l'histoire malgré un exploit contre l'Atalanta Bergame en quart de finale (2-1). "Pour être honnête, les gens ne se souviennent que des vainqueurs", a-t-il expliqué.

Cette fois-ci, il espère triompher à l'issue de ce choc des huitièmes de finale, une "gourmandise pour les fans de foot", comme l'a résumé le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic.