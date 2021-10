C1 dames: Paris et Lyon pour doubler la mise

Après leurs débuts victorieux à l'extérieur, Parisiennes et Lyonnaises veulent enchaîner à la maison, respectivement face aux Ukrainiennes de Kharkiv mercredi (18h45) et au Benfica Lisbonne jeudi (21h00) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Si Lyon a vécu un déplacement tranquille en Suède chez le BK Häcken (3-0), le Paris SG a ramené un succès plus poussif d'Islande face à Breidablik (2-0).

"Je n'ai pas du tout aimé la première mi-temps. Nos lignes étaient beaucoup trop écartées. On ne s'est pas mis dans le match. Il y a peut-être eu un peu trop de facilité", a analysé l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle, en conférence de presse mardi.

"On a rectifié le tir. On a vu une deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante. On a vu la vraie suprématie du PSG par rapport à Breidablik", a t-il poursuivi.

- PSG aux deux visages -

Face à Guingamp dimanche en championnat, les Parisiennes ont confirmé qu'elles avaient compris la leçon: succès 6-0, avec un triplé de Marie-Antoinette Katoto. Leur "meilleur match" depuis le début de la saison, estime l'entraîneur.

Le technicien parisien attend "exactement la même chose" face à Kharkiv, une équipe "solide qui a fait un match très sérieux et intéressant face au Real Madrid" (courte défaite 1-0), prochain adversaire de Paris en novembre.

Après avoir mis fin à 14 ans d'hégémonie lyonnaise en D1 et atteint les demi-finales de la C1 (battue par le FC Barcelone, futur vainqueur), la section féminine du PSG voit plus grand en Ligue des champions.

"On était très proche (d'une qualification pour la finale). Ça prouve qu'on est une meilleure équipe (...) On a appris de nos défaites et comment s'améliorer pour la gagner", explique la défenseure latérale Ashley Lawrence, présente également en conférence de presse.

"On a perdu des joueuses. Mais on a fait un bon recrutement avec des joueuses qui ont gagné des titres", souligne la Canadienne, rejointe cette saison par sa compatriote Stéphanie Labbé, avec qui elle a remporté l'or aux JO de Tokyo cet été.

Eliminées en quarts de la C1 et renversées de leur trône national par les Parisiennes, les Lyonnaises sont, elles, en reconquête.

Les joueuses de Sonia Bompastor ont dû passer par les barrages pour se qualifier en C1, un petit affront pour le club le plus titré de la compétition (7 sacres).

L'OL a réussi son entrée face au Häcken BK et a surtout retrouvé Ada Hegerberg après une très longue absence de 21 mois en raison de deux blessures. L'attaquante norvégienne, Ballon d'Or 2018, a rejoué une dizaine de minutes contre l'équipe suédoise.

Lyon a aussi enregistré le retour de la défenseure Griedge M'Bock, restée toutefois sur le banc en Suède.

Avec ses deux cadres remises sur pied, l'OL va tenter d'enchaîner par un deuxième succès face au Benfica, actuel deuxième du championnat portugais. Une double confrontation face au Bayern Munich, demi-finaliste de la dernière édition, attend ensuite les Lyonnaises.

Le FC Barcelone, tenant du titre et large vainqueur de son premier match 4-1 contre Arsenal, se déplace chez les Danoises de HB Koge.

Programme de la 2e journée de la Ligue des champions:

Mercredi:

Groupe A

(18h45) Wolfsburg (GER) - Servette Chênois (SUI)

(21h00) Juventus Turin (ITA) - Chelsea (ENG)

Groupe B

(18h45) Paris SG (FRA) - WFC-2 Kharkiv (UKR)

(21h00) Real Madrid (ESP) - Breidablik (ISL)

Jeudi

Groupe C

(18h45) HB Koge (DEN) - FC Barcelone (ESP)

(21h00) Arsenal (ENG) - Hoffenheim (GER)

Groupe D

(18h45) Bayern Munich (GER) - Häcken BK (SWE)

(21h00) Lyon (FRA) - Benfica Lisbonne (POR)