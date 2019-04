C1 de hand: en pleine mutation, Nantes face au défi Barça

Confronté aux départs annoncés de son entraîneur Thierry Anti et de nombre de ses cadres, le HBC Nantes doit rester concentré sur l'instant présent pour défier mercredi Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions.

Finaliste malheureux du Final Four 2018 à Cologne, le "H" ne rêve que d'une chose: retourner en Allemagne début juin.

"Vu ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est sûr que ça donne envie d'y retourner", a admis le capitaine Rock Feliho en conférence de presse mardi, "après on sait que la tâche sera très très difficile".

Car pour cela, il faudra terrasser l'ogre espagnol du FC Barcelone, neuf fois vainqueur de l'épreuve et déjà assuré d'un 26e titre national.

Arrivé premier d'une poule A relevée avec 12 victoires pour 2 défaites, Barcelone a été exempté des huitièmes de finale que Nantes a franchi en éliminant les Allemands de Rhein-Neckar Löwen au forceps (32-34, 30-27).

Il faudrait parler "de grand exploit, d'énorme exploit" si Nantes passe, a d'ailleurs estimé l'entraîneur Thierry Anti, jugeant les Catalans plus forts que l'an dernier où Nantes avait réussi à les battre 29-25 à domicile en poule, après s'être incliné 31-25 à l'aller.

Mais "en termes de rapport de force, on a aussi appris et prouvé qu'on n'est pas là par hasard", a souligné Feliho, qui s'attend à un match avec "beaucoup de tension, d'engagement et d'intensité".

Malgré des absences qui pèsent, comme celle du demi-centre ou arrière gauche Nicolas Clair ou celle du gardien Cyril Dumoulin, Nantes se présente dans les meilleures dispositions.

- Flottement en mars -

Oublié le flottement de début mars marqué par des défaites en championnat et en coupe, ainsi que par l'annonce d'une vague de départ à l'horizon 2020.

Nantes va perdre Nicolas Claire, présent au club depuis 2013, en partance pour Aix. Le contrat de Thierry Anti, sur le banc depuis 10 ans, ne sera pas prolongé au-delà de 2020, année où le pivot Nicolas Tournat partira à Kielce (Pologne) et le demi-centre Romain Lagarde à Rhein Neckar (Allemagne), ce qui obligera le club à tourner une page de son histoire.

"On a su rester +focus+. On sait où on veut aller. Après il faut être prêt à affronter les différentes secousses qu'il peut y avoir", a jugé Feliho

"Aujourd'hui on est 2e en championnat, on est en quart de finale de la Ligue des champions. On a perdu trois fois en championnat dont deux fois contre le PSG (...) Quoi qu'il arrive, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal", a-t-il complété.

Nantes rêve de mieux encore dès mercredi dans sa bouillante "H Arena", pour son dernier match de C1 à domicile de la saison.

"Le scénario idéal, ce serait de faire un bon match et de gagner", résume capitaine Feliho.

"Si on perdait, c'est sûr que ce serait compliqué d'aller gagner là-bas, mais (...) qu'on gagne d'un but, de quatre ou plus, tout se jouera là-bas", a-t-il rappelé avec la sagesse de ses 36 ans.