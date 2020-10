C1: diminué, Rennes s'en remet à la magie de Séville

Rennes en quête d'éclaircie en Andalousie: dans la grisaille dernièrement et privé de son entrejeu Camavinga-Nzonzi, le Stade Rennais espère dissiper les nuages mercredi (21h00) en Ligue des champions à Séville, où l'équipe bretonne avait goûté en 2019 à la magie d'un exploit européen.

Si la capitale andalouse n'est pas forcément un lieu de mémoire pour le football français, longtemps traumatisé par la demi-finale du Mondial-1982 perdue face à la RFA, venir défier le Séville FC ravive en revanche un "bon souvenir" pour Rennes.

L'équipe de Julien Stéphan était venue éliminer le Betis chez lui en 16es de finale de Ligue Europa en février 2019 (3-3, 3-1), ce qui reste comme un déplacement très festif pour les supporters et comme un acte fondateur pour le club, en phase ascendante depuis: sacre en Coupe de France en mai 2019 face au PSG, puis qualification pour la Ligue des champions au printemps 2020.

Mercredi, c'est sur le terrain du Séville FC, lauréat de la Ligue Europa 2020 et grand rival du Betis, que les Rennais ont rendez-vous. Mais il s'agit bien de retrouver l'esprit conquérant d'hier après un début d'automne compliqué, marqué par trois nuls et une défaite sur les quatre dernières rencontres.

"Séville, c'est un bon souvenir pour nous, mais c'était un autre club", a rappelé mardi l'entraîneur Julien Stéphan, refusant de comparer. "Ce sont deux compétitions différentes, deux clubs différents, les effectifs ont bougé... Ce qui est nouveau, c'est qu'on a gagné un titre, on a obtenu le meilleur classement de l'histoire du club. Mais ça ne fait pas de nous un club fondamentalement différent d'il y a 20 mois."

- "Un bon endroit pour se ressouder" -

De fait, Stéphan se retrouve contraint d'innover pour ce voyage en Andalousie, puisqu'il est privé de son métronome du milieu de terrain, le champion du monde Steven Nzonzi (suspendu un match par l'UEFA pour un geste d'humeur), et de sa star en devenir, le diamant Eduardo Camavinga (ménagé après un coup reçu).

"C'est très regrettable et très pénalisant pour nous, on devra s'adapter. Ça change des choses", a reconnu le technicien, tout en restant optimiste. "On a d'autres joueurs prêts, disposés à jouer ce match-là."

Après un début d'exercice réussi puis quatre résultats décevants dont une première défaite cette saison, concédée face à Angers vendredi (1-2) en Ligue 1, Stéphan doit redonner une impulsion à son groupe.

"Un match très difficile nous attend à Séville, mais c'est peut-être un très bon endroit pour aller se ressouder, pour retrouver les ressources nécessaires, pour retrouver cette solidité, cet engagement, cette solidarité qui nous fait un peu défaut actuellement", note le technicien.

- La puissance collective de Séville -

Ses propos infusent déjà dans la tête du capitaine Damien Da Silva, désireux d'effacer la mauvaise passe rennaise du moment. D'autant que Rennes, freiné par Krasnodar à domicile (1-1) la semaine dernière pour ses grands débuts en C1, se retrouve déjà à courir après les points pour espérer quelque chose dans ce groupe E.

"Ce n'est pas une question de se racheter à Séville, car c'est une autre compétition. Mais on veut y montrer un autre visage que face à Angers", assure Da Silva, sur ses gardes face à la puissance collective des Andalous qui ont longtemps fait déjouer le grand Bayern Munich en Supercoupe d'Europe en septembre (défaite 2-1 a.p.).

"Je ne sais pas si c'est la meilleure équipe du groupe, mais elle se connaît bien et a des automatismes. Ils sont, sans doute, les plus forts dans le jeu d'équipe", souligne le défenseur.

Cela tombe bien: en 2019 non plus, Rennes n'était pas favori à l'heure de poser les crampons en Andalousie.

"On va arriver en outsiders demain (mercredi)", prévient Stéphan. "Mais cela peut aussi galvaniser tout le monde." Et la magie de Séville d'opérer à nouveau.