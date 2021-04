C1: "Drame à Paris", "Neymar chambre Kimmich"... La presse allemande digère la sortie du Bayern

"Le rêve de Ligue des champions s'effondre", "Drame surréaliste pour le Bayern": la presse allemande se demande mercredi comment le "Rekordmeister" a pu être éliminé par le Paris SG, et retient aussi que Neymar, salué pour sa prestation, a bien chambré Kimmich après le match.

"Le tenant du titre est sorti de la Ligue des champions, et le 1-0 au match retour à Paris est la victoire la plus amère de Hansi Flick", commente Bild, le quotidien à grand tirage.

Après le match aller, remporté 3-2 par Paris, Joshua Kimmich avait affirmé que le Bayern allait se qualifier au retour parce que c'était "la meilleure équipe".

Ce jeudi, plusieurs médias rapportent ces propos de Neymar au coup de sifflet final à une télévision brésilienne, en réponse au milieu de terrain du Bayern: "Tu peux avoir la possession de balle tant que tu veux, tu peux draguer une fille toute la nuit mais si un mec arrive et qu'il te la pique en cinq minutes, la fille s'est barrée". Suivis d'un grand rire!

D'autres soulignent toutefois la prestation du Brésilien: "Il a dansé autour de David Alaba, il a filé sous le nez de Jérôme Boateng. Seul Manuel Neuer lui a opposé sa classe mondiale", constate le Spiegel.

Neymar n'a pas marqué, renchérit le magazine Kicker, "mais il a marqué ce quart de finale retour de son empreinte (...) il aurait tout aussi bien pu réussir un quadruplé".

- "Au presque parfait" -

"Le cri du cœur", titre d'ailleurs le quotidien sportif français L'Equipe, avec une photo de Neymar exultant. En pages intérieures, le journal salue la soirée "au presque parfait" du Brésilien, qui a buté sur Neuer et sur les montants de la cage bavaroise.

"Enorme!", s'enthousiasme pour sa part Le Parisien en Une, soulignant que "l'aventure continue" pour le PSG et que "tout est permis, même les rêves les plus fous".

La performance parisienne a d'ailleurs marqué les esprits dans toute l'Europe, comme en Espagne où Marca, journal le plus vendu du pays, évoque la "nuit inoubliable" des Parisiens.

"Le PSG a franchi un cap dans sa quête de Ligue des champions", assure Marca, soulignant que "la finale de la dernière édition et le fait d'atteindre à nouveau les demi-finales en ayant éliminé le Barça et le Bayern offrent enfin au PSG sa place parmi les grands". "Quelque chose a changé au sein du club parisien. Le gène gagnant est entré dans ses veines", ajoute Marca.

"Habituellement raillé pour ses ratés", le Paris SG "va peut-être bientôt devenir un champion d'Europe, enfin", confirme le quotidien britannique The Guardian.

Le club parisien a montré "une immense résistance et de merveilleux éclairs techniques pour renverser les tenants de la Ligue des champions", peut-on lire. "Ils ont joué avec un état d'esprit et une discipline d'acier, et des contre-attaques qui effraieront n'importe quel adversaire."

- Flick sur le départ ? -

Même sentiment du côté du Telegraph, impressionné par les superstars parisiennes: "En dépit de tout le cinéma risible de Neymar (...) quel contrôle de balle il a! Avec ses pieds dansant comme ceux (du danseur Vaslav) Nijinski, il a été un danger constant pour une défense de Munich décimée par les blessures".

En Bavière, le quotidien SZ cite d'ailleurs les absences comme l'une des raisons de l'échec munichois, mais rappelle surtout les conflits internes qui minent le Bayern.

Car le grand sujet des médias allemands mercredi est surtout l'avenir de l'entraîneur Hansi Flick, vainqueur du triplé la saison dernière mais apparemment sur le départ en raison de son conflit ouvert avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

"C'était le dernier match de Ligue des champions de Hansi Flick avec le Bayern", a asséné en direct à la télévision Lothar Matthäus, ancienne gloire du Bayern toujours très proche du club.

Selon lui, Flick va prendre la suite de Joachim Löw en équipe nationale, et le coach de Leipzig Julian Nagelsmann a déjà été approché par le Bayern pour lui succéder.

Sur Sky après le match, Flick s'est lâché dans un monologue de cinq minutes sur ses états d'âme, sans jamais dire qu'il resterait au Bayern. "Il s'est donné de l'air, dans des propos que l'on peut presque interpréter comme un discours d'adieu au FC Bayern", commente le site t-online.

"Il est pour le moins improbable que cet entraîneur reste", insiste la SZ.

