C1: la Juventus qualifiée dans la douleur à Moscou

Accrochée et bousculée, la Juventus Turin s'est imposée dans les arrêts de jeu sur le terrain du Lokomotiv Moscou (2-1), se qualifiant pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions.

Avant l'autre match du groupe D entre le Bayer Leverkusen et l'Atletico Madrid, la Juventus Turin est en tête avec dix points et ne peut plus être rejointe par le troisième, le Lokomotiv Moscou, qui compte trois points. Les Russes pourraient eux voir s'envoler leurs espoirs de qualification en cas de victoire espagnole mercredi soir.

Comme il y a deux semaines, les Bianconeri ont pourtant été mis en difficulté par une équipe russe solide à défaut d'être géniale. Et comme il y a deux semaines, les hommes de Maurizio Sarri ont été sauvés par un joueur sorti du banc.

Lors du match aller, c'était Paulo Dybala qui, d'un doublé en trois minutes, avait donné la victoire à la Juventus en fin de match. Cette fois, c'est Douglas Costa qui, grâce à une offensive rageuse et un relais avec Gonzalo Higuain, a conclu d'un pointu entre les jambes de Guilherme pour donner la victoire aux siens (2-1, 90e+3).

Une fin cruelle pour les Moscovites, tant le match nul paraissait jusqu'alors flatteur pour la "Vieille Dame".

Quelques minutes avant ce but, les Turinois semblaient être tout près de se diriger vers leur première défaite de la saison quand Leonardo Bonucci avait sauvé sur sa ligne une frappe de Joao Mario (78e), consécutive à une action russe qui avait vu le milieu de terrain polonais du Lokomotiv, Krychowiak, buter sur son compatriote Szczesny.

Le point d'orgue d'une mainmise moscovite sur le match, caractérisée par la menace permanente qu'ont fait peser les deux avant-centres des Rouge et Vert: l'international russe Aleksei Miranchuk, auteur de son deuxième but en deux matches en C1, et le bourreau des Bleus en finale de l'Euro-2016, Eder, très utile en pivot.

Tout avait pourtant commencé de la meilleure des manières pour la Juventus Turin: sur un coup-franc de Cristiano Ronaldo, a priori anodin, le gardien de but du Lokomotiv Guilherme s'est rendu coupable d'une terrible faute de main. A l'affut, Aaron Ramsey n'a pas laissé passer l'occasion de pousser le cuir dans le but (1-0, 4e).

Cueilli à froid, le Lokomotiv Moscou aurait pu s'effondrer. Mais le club russe n'a attendu qu'une dizaine de minutes pour égaliser par Aleksei Miranchuk. A la réception d'un bon centre de l'ancien lyonnais Maciej Rybus, sa tête a atterri sur le poteau de Szczesny mais l'international russe, en avance sur Bonucci, a terminé de près (1-1, 12e).

D'un but à l'autre, chaque équipe a ensuite eu l'occasion de prendre l'avantage. Guilherme a fait oublier sa faute de main initiale par un arrêt réflexe sur une reprise de Gonzalo Higuain (35e) puis une belle parade sur une frappe de Ronaldo aux 20 mètres (56e).

En contre, les Moscovites ont eux mis régulièrement la pression sur les buts turinois et, au fil des minutes, ont pris de plus en plus confiance. Jusqu'au but de Douglas Costa, au bout du temps additionnel.