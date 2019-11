C1: le PSG "a pris une leçon à Dijon", prévient Tuchel avant Bruges

Après le carton 5-0 à Bruges lors du match aller, le retour au Parc des princes s'annonce-t-il aisé ? "On a pris une leçon à Dijon" vendredi en Ligue 1, a prévenu mardi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, à la veille de la 4e journée de Ligue des champions.

"Si on joue avec trop de confiance, l'idée que rien ne peut se passer, toutes les choses peuvent se passer", a estimé Tuchel, quatre jours après la défaite du PSG contre la lanterne rouge du championnat (2-1).

"On sait qu'on a donné l'occasion à ce que les choses se passent comme ça", a ajouté le technicien allemand. "C'était nécessaire de prendre deux jours (de repos), de parler avec les joueurs de manière critique. On doit s'améliorer, apprendre. C'est une bonne leçon pour nous".

Auteur d'un sans-faute en Ligue des champions avec trois victoires en trois matches, le PSG vit cette saison la pire entame de l'ère qatarie (depuis 2011) en termes de défaites en championnat après 12 journées.

"Je n'ai pas vraiment d'explications", a déclaré le milieu parisien Idrissa Gueye. "On est attendu, tout le monde aimerait gagner contre le PSG. C'était un non-match (contre Dijon). On espère que ce sera la dernière fois. Il ne faut pas prendre les matches de manière facile et rester concentrés jusqu'à la fin".

"J'ai toujours confiance en mon équipe, car ils ont montré beaucoup de fois qu'ils sont capables de jouer à un niveau très sérieux. Si on regarde le résultat (de l'aller contre Bruges), c'était vraiment extraordinaire, mais on a eu des difficultés pendant quelques minutes", a renchéri Thomas Tuchel.

Seule équipe de la compétition à ne pas avoir encore concédé de buts cette saison, le PSG a impressionné sur la scène européenne. Au point d'enfin pouvoir prétendre à la victoire finale ?

"On est en novembre ! Que ce soit le Real Madrid ou autre, aucune équipe n'a gagné la Ligue des champions en novembre ou en décembre", a souligné l'entraîneur parisien.

"C'est pour ça que l'on doit garder les pieds sur terre, rester modeste, et ne pas trop penser à gagner. Pour nous, le défi, c'est de gagner le groupe", a-t-il ajouté.

Leader du groupe A avec 9 points contre 4 au Real Madrid, le PSG peut déjà se qualifier pour les 8e de finale en cas de victoire mercredi (21h00).