C1: Liverpool avec Shaqiri et Origi pour tenter de renverser Barcelone

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a fait confiance à Xherdan Shaqiri et Divock Origi pour remplacer les blessés Mohamed Salah et Roberto Firmino et tenter de renverser le FC Barcelone mardi en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Le Suisse et le Belge épauleront Sadio Mané dans le trio offensif des "Reds".

Liverpool doit remonter un déficit de trois buts, sans deux des trois membres de son incroyable "Fab Three".

Côté Barça, Ernesto Valverde a fait dans le classique en reconduisant l'intégralité de l'équipe victorieuse au match aller. Lionel Messi sera le capitaine.

Les équipes

Liverpool: Becker - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Henderson (cap.) - Shaqiri, Origi, Mané

Barcelone: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi (cap.), Suarez, Coutinho