C1: Liverpool retrouve l'Europe pour combattre la sinistrose

En pleine déconfiture en championnat, Liverpool retrouve mardi la Ligue des champions avec un huitième de finale aller contre Leipzig (21h00), choc à haut risque délocalisé à Budapest pour raisons sanitaires, mais qui serait presque une distraction bienvenue dans la morose saison des Reds.

Certes, l'épreuve-reine européenne n'est plus vraiment ce qu'elle était et l'ambiance s'annonce terne lors de cette rencontre à huis-clos, déplacée en Hongrie en raison des restrictions de déplacement instaurées par l'Allemagne pour lutter contre la propagation des nouveaux variants du Covid-19.

Mais "dans une situation comme ça, on veut toujours avoir la possibilité de rectifier le tir aussi vite que possible. C'est une autre compétition, ce qui revigore toujours, avec un autre état d'esprit pour l'aborder", a lancé samedi le latéral Trent Alexander Arnold après une nouvelle déconvenue en Premier League.

Dans un match capital contre Leicester (3e), Liverpool (4e) avait ouvert le score à un peu plus de 20 minutes du terme pour s'écrouler et encaisser trois buts en sept minutes (3-1).

Un bien triste 300e match sur le banc de Liverpool pour Klopp qui, après le match, a admis la mort dans l'âme que la course au titre était finie pour son équipe reléguée à 13 points par Manchester City, qui compte un match en moins.

- Blessures et faillite des leaders -

Les temps sont durs pour le manager allemand, qui semblait intouchable il y a quelques semaines encore, après avoir conduit les Reds à leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans.

L'état de grâce n'a pas duré longtemps avec une première sortie de route dès le 4e match de la saison et un improbable 7-2 encaissé à Aston Villa, suivi d'un derby contre Everton où Virgil van Dijk s'est blessé pour le reste de la saison.

Depuis, les joueurs ont défilé à l'infirmerie. Certains sont ressortis après des absences plus ou moins longues, comme Thiago Alcantara, Fabinho ou Alex Oxlade-Chamberlain, d'autre y sont encore, comme Diogo Jota ou Naby Keita. D'autres encore ne rejoueront sans doute plus cette saison, comme van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip.

Contre Leicester, James Milner, l'infatigable couteau suisse des Reds, est venu allonger cette sinistre liste.

Mais si les absents ont toujours tort, les présents ne sont pas exempts de reproches, à l'image du gardien Alisson, devenu incroyablement fébrile et qui porte une lourde responsabilité sur les déroutes contre Manchester City (4-1) et Leicester.

La ligne d'attaque, autrefois si redoutable, n'est plus que l'ombre d'elle-même avec un Roberto Firmino inégal, ou un Sadio Mané qui n'est plus le perce-muraille des saisons précédentes.

- Leipzig arrive lancé -

Après une phase de poule plutôt maîtrisée, la tâche de Liverpool ne s'annonce pas simple du tout au moment de retrouver les matches à élimination directe.

Le champion 2019 voit s'avancer face à lui un Leipzig en pleine confiance.

L'équipe de Julian Nagelsmann reste sur trois victoires consécutives en championnat, et semble avoir surmonté le coup de fatigue qui lui a fait perdre le contact avec le Bayern en janvier (4 points d'écart mais un match à jouer lundi soir pour Munich).

Le jeune coach, qui avait hissé son groupe l'an dernier jusqu'en demi-finale de Ligue des champions (perdue 3-0 contre le Paris-SG), a remarquablement géré le départ de Timo Werner à Chelsea, en rééquilibrant son équipe.

Certes le RB, après 21 journées de Bundesliga, n'a marqué "que" 37 buts, contre 53 l'an dernier avec Werner. Mais les Saxons possèdent cette saison la meilleure défense d'Allemagne, avec 18 buts encaissés seulement.

La sérénité de la préparation du match contre Liverpool a été un peu perturbée par l'annonce vendredi du transfert du défenseur central Dayot Upamecano au Bayern Munich la saison prochaine.

Mais l'international français, qui avait brillé au Final-8 de Ligue des champions en août, sera bien présent mardi à Budapest, après avoir été laissé au repos vendredi en championnat.