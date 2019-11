C1: Lyon se met dans une position délicate

Quelle déception ! Alors qu'il avait toutes les cartes en main, Lyon a perdu au Zenit Saint-Pétersbourg (2-0), mercredi, pour se retrouver en ballotage défavorable dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Un but à la fin de chaque période, par l'inévitable Artem Dzyuba de la tête (42e), puis Magomed Ozdoev sur un tir détourné par Marcelo (84e), ont suffi aux Russes pour battre des Lyonnais peu fringants en l'absence de leur maître à jouer Memphis Depay, blessé.

Avec ce résultat, Lyon est assuré de terminer derrière le Zenit en cas d'égalité après la 6e journée, en raison d'une différence de buts particulière défavorable.

Le club entraîné par Rudi Garcia, qui n'a plus son destin entre ses mains, attend un coup de pouce du Benfica --nul ou victoire-- dans la soirée, chez le leader Leipzig, pour espérer jouer une finale pour la qualification le 10 décembre face aux Allemands.

Sinon, ils devront compter sur une contre-performance russe au Portugal.

Avec quatre victoires sur les cinq derniers matches, l'OL semblait plutôt avoir été remis sur le droit chemin depuis l'arrivée de Garcia mais ses choix tactiques, sans de nombreux cadres dont Martin Terrier et Thiago Mendes, qui ont déclaré forfait à la dernière minute, n'ont pas été payants.

L'entraîneur lyonnais avait choisi d'étonner en alignant notamment le défenseur belge Jason Denayer comme milieu relayeur, aux côté de Lucas Tousart. Il avait aussi décidé de remettre en selle les défenseurs brésiliens Marçal et Marcelo, ce dernier connaissant sa première titularisation depuis plus d'un mois.

Le début de match aurait pu lui donner raison: solide, l'OL s'est créé des occasions et Jeff Reine-Adelaïde a été proche de profiter d'un cafouillage devant les cages russes pour devancer Kerzhakov et ouvrir la marque (23e). L'unique occasion dangereuse des Lyonnais dans la partie.

- Cherki entre -

Se mettant à reculer, incapable de museler Serdar Azmoun qui a même touché le poteau (35e), la défense lyonnaise a concédé des corners. Sur l'un d'eux, Douglas Santos a trouvé le géant Artem Dzyuba qui, au duel avec Marcelo, a pris facilement le meilleur sur le Brésilien pour tromper Lopes d'une tête au ras du poteau (42e).

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont semblé plus volontaires. Tousart d'une frappe non cadrée (47e), Dubois d'un autre tir cette fois trop mou (51e), Traoré et Cornet par des incursions dans la surface russe, ont tenté d'apporter le danger.

Mais si les Lyonnais ont amélioré leurs statistiques, tirant plus au but que leurs adversaires, aucune de leurs tentatives n'ont mis réellement en danger Mikhail Kerzhakov, l'habituel numéro deux dans les cages russes qui n'a finalement eu que peu de travail.

Témoignage de l'hécatombe lyonnaise, Rudi Garcia a été contraint de faire rentrer en fin de match deux jeunes étrennant leurs premières minutes professionnelles sous le maillot lyonnais: Amine Gouiri (19 ans) et surtout Ryan Cherki (16 ans).

En face, le second but russe a été une oeuvre collective des remplaçants, Erokhin centrant pour le vétéran Zhirkov qui, d'une déviation remettait pour Ozdoev dont le tir était contré par Marcelo (84e).

Le Zenit Saint-Pétersbourg, largement en tête de son Championnat, peut rêver d'une nouvelle qualification pour les 8èmes de finale, ce qu'ils n'ont plus réussi depuis quatre ans.