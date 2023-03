C1: Maignan en première ligne pour qualifier Milan à Tottenham

Hugo Lloris, blessé, est encore absent dans le but de Tottenham. Mais son successeur attendu chez les Bleus, Mike Maignan, est lui de retour avec l'AC Milan, chargé de préserver le court avantage des Rossoneri mercredi en 1/8 de finale retour de Ligue des champions.

"Vous me reconnaissez?! JE SUIS REVENU!" A grands renforts de points d'exclamation et de majuscules, Maignan a affiché sur Instagram son soulagement après avoir retrouvé les terrains, le 26 février, cinq mois après sa dernière apparition, avec l'équipe de France, et une série de pépins au mollet gauche.

Le reconnaître? Les tifosi milanais n'ont eu aucun mal tant il a repris avec aisance sa place entre les poteaux de San Siro, sans prendre de but contre l'Atalanta (2-0).

Si ce retour a été calme contre la "Dea", le gardien a connu une soirée autrement plus agitée samedi à Florence lors de la défaite des champions d'Italie devant la Fiorentina (2-1).

Le portier de 27 ans a retardé l'échéance avec des arrêts déterminants mais a dû céder deux fois en seconde période, sans rien pouvoir, sur un penalty de Nicolas Gonzalez et une tête à bout portant de Luka Jovic.

- "Un lion en cage" -

"Au-delà du résultat, une rentrée fondamentale", a toutefois jugé la Gazzetta dello Sport, en désignant "Magic Mike" comme le meilleur Rossonero et en saluant la qualité de son jeu au pied dans la relance, qui a tant manqué à Milan.

Ces deux matches ont permis à Maignan de reprendre un peu de rythme et quelques repères avant le grand rendez-vous de mercredi à Londres.

Milan va avoir besoin des réflexes et du calme de celui qui a rapidement fait oublier Gianluigi Donnarumma l'an dernier pour espérer préserver le court avantage (1-0) pris à l'aller à San Siro grâce à Brahim Diaz.

Ce serait la première fois que Milan, deuxième club le plus titré en C1 derrière le Real Madrid avec ses sept couronnes (contre 14 pour les Espagnols), rejoint les quarts de finale depuis la saison 2011/12.

Maignan a aussi envie de rattraper le temps perdu après ces cinq mois sans compétition, vécus "comme un lion en cage" selon son entraîneur Stefano Pioli.

L'ex-Lillois a manqué cinq matches de Ligue des champions mais aussi le Mondial-2022 au Qatar comme doublure de Hugo Lloris.

- "Destiné" aux Bleus -

Même si Pioli a félicité Ciprian Tatarusanu, qui a "fait son devoir" dans le but milanais pendant la blessure du titulaire, Maignan a aussi beaucoup manqué en championnat où les Rossoneri ont lâché prise pour le titre, perdu la Supercoupe d'Italie et chuté en Coupe d'Italie lors d'un mois de janvier noir.

Ce retour va aussi être scruté par le sélectionneur français Didier Deschamps, à deux semaines du début des qualifications à l'Euro-2024 contre les Pays-Bas (24 mars) et l'Irlande (27).

Ces matches doivent logiquement marquer l'intronisation de Maignan comme nouveau N.1 français, après l'annonce de la retraite internationale de Lloris, à 36 ans.

Éloigné des terrains pour a priori quelques semaines encore, en raison d'une blessure à un genou, le portier de Tottenham aura tout loisir de suivre des tribunes ou devant sa TV l'état de forme de son successeur annoncé.

Un successeur qu'il a déjà adoubé en annonçant sa retraite le 9 janvier dans les colonnes de L'Equipe: "C'est le moment pour les autres de prendre leur chance, et on sait que Mike est destiné à prendre la suite. Je ne lui souhaite que du bien", avait assuré Lloris qui, pour espérer rejouer en C1 cette saison, va quand même espérer que "Magic Mike" n'arrête pas tous les tirs de Harry Kane mercredi.