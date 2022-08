C1: Monaco commence son parcours du combattant face au PSV Eindhoven

Monaco débute mardi (20H00) au Stade Louis-II, contre les Néerlandais du PSV Eindhoven, son parcours du combattant pour décrocher une qualification pour la lucrative phase de groupes de Ligue des champions. L'ASM est à quatre matches de la C1.

Après avoir repris sa saison le 18 juin dernier et effectué six semaines complètes d'"une bonne préparation, dure physiquement mais nécessaire", selon l'entraîneur Philippe Clement, Monaco peut enfin démarrer son marathon du mois d'août.

La direction du club espère que l'équipe disputera neuf rencontres avant septembre. Pour cela, il faudra disputer les barrages de la Ligue des champions. Et donc, d'abord, éliminer le PSV (match retour le 9 août au Philips Stadion d'Eindhoven) lors de ce 3e tour préliminaire de la compétition.

Le champion d'Europe en 1988, vice-champion des Pays-Bas en titre, est désormais entraîné par l'ancien buteur star de Manchester United et du Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy. Les Néerlandais, qui ont repris la compétition samedi soir, se sont même déjà adjugé un premier trophée de prestige.

- "On veut se racheter" -

L'ex-gardien niçois Walter Benitez et ses coéquipiers ont battu l'Ajax Amsterdam à la Johan Cruijff ArenA d'Asterdam (5-3) en finale de la Supercoupe des Pays-Bas.

"Ils ont prouvé leur qualité, souligne Clement, l'entraîneur monégasque. On le savait. Le PSV, c'est un grand collectif et une importante force offensive. Marquer cinq buts sur le terrain de l'Ajax, c'est une grande prestation. Mais on est déterminés à battre cette équipe."

"La tâche sera plus compliquée que la saison dernière", prévient toutefois le directeur sportif monégasque, Paul Mitchell. Avec le néo-Madrilène Aurélien Tchouameni comme buteur à l'aller, Monaco avait, à l'époque, passé sans encombre le Sparta Prague avec deux succès (2-0, 3-1). Mais en barrages, les hommes de Niko Kovac n'avaient pu se défaire du Shakhtar Donetsk, battus sur un cruel but contre son camp de Ruben Aguilar en toute fin de prolongation au match retour.

"Il faut se servir de cette expérience, analyse le défenseur Axel Disasi. On sait ce qu'on a loupé la saison dernière. On veut se racheter et évoluer dans la plus belle compétition européenne. Mais il ne faut pas rester bloqué sur ça."

D'ailleurs, si cette élimination avait plombé la première partie de saison Rouge et Blanche en L1, l'entraîneur Philippe Clement a prévenu ses joueurs que l'histoire ne pourrait se répéter.

- "Je veux des +gagnants+" -

"Si en fin de saison, le club a a manqué la qualification en Ligue des champions (la 2e place, ndlr), c'est parce que presque tous les joueurs étaient très déçus après cette élimination (contre le Shakhtar Donetsk, en début de saison, ndlr) et ont eu beaucoup de mal à réagir rapidement", analyse le Belge, qui n'était pas en poste à l'époque.

Pour lui, "lorsque quelque chose ne va pas, il faut réagir directement, pas après quelques semaines".

"Les joueurs forts mentalement sont ceux qui peuvent réagir lorsque quelque chose s'est mal passé, même pendant un match, indique-t-il. Et ça, je le vois de plus en plus au sein de mon groupe."

Même si, entre les lignes, il évoque le cas de figure le plus pessimiste, Clement sait aussi qu'il dispose de nombreux atouts pour se défaire de son adversaire. Au-delà de l'expérience acquise par un effectif presque inchangé depuis la saison passée, les arrivées des attaquants internationaux japonais, Takumi Minamino, et suisse, Breel Embolo, donnent à son groupe, qui dispose déjà de Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Gelson Martins ou encore Aleksandr Golovin, une force offensive de premier ordre.

"Je ne sais pas quel plan le PSV adoptera contre nous, conclut Clement. Mais nous, on va jouer pour gagner. Comme toujours. Contre Paris, Rennes ou Marseille, on a toujours joué pour gagner. Je veux une équipe de +gagnants+, qui fait tout pour l'emporter. Et je ne suis pas un entraîneur qui veut jouer défensivement."