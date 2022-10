C1: Moukoko, Adeyemi, Malen, la jeune garde de Dortmund aux avant-postes

Si jeunes mais déjà si redoutables: Youssoufa Moukoko (17 ans), Karim Adeyemi (20 ans) et Donyell Malen (23 ans) devraient continuer d'animer l'attaque du Borussia Dortmund contre Séville mardi (21h00) en Ligue des champions, avec Jude Bellingham (19 ans) en chef d'orchestre.

Une victoire de Dortmund assurerait quasiment la qualification pour les huitièmes de finale de la jeune garde du Borussia, que le président Hans-Joachim Watzke aura du mal à conserver longtemps.

"Nous devons encore plus investir dans la jeunesse. Mais nous devons aussi nous attendre à voir ces joueurs nous quitter après deux ou trois ans", avait-il expliqué mi-août, alors que la star Erling Haaland est resté deux saisons et demie au BVB avant de partir à Manchester City cet été.

- Moukoko, la précocité à l'extrême -

Natif de Yaoundé et international allemand chez les jeunes (U21 actuellement), Youssoufa Moukoko a battu tous les records de précocité, notamment plus jeune joueur de Bundesliga (16 ans et 1 jour, la limite fixée par la Ligue est de 16 ans) et plus jeune buteur de Bundesliga (16 ans et 28 jours) lors de la saison 2020-2021.

Deux ans plus tard, Moukoko s'est aguerri au point de reléguer sur le banc du Borussia Anthony Modeste, 34 ans et arrivé dans la Ruhr pour pallier l'absence de Sébastien Haller au poste d'avant-centre.

Le président Hans-Joachim Watzke ne voulait pas tout miser sur le jeune Moukoko face à l'absence de Haller (cancer des testicules) et a décidé de recruter Modeste. Lundi, l'entraîneur Edin Terzic n'a pas exclu à l'avenir une association Moukoko/Modeste dès le début d'une rencontre.

Plus jeune buteur d'un Klassiker entre Dortmund et le Bayern samedi pour relancer le Borussia (2-2), Moukoko avait aussi impressionné au match aller mercredi dernier à Séville (4-1), poison permanent avec ses appels de balle et ses offrandes pour ses coéquipiers, à l'image du centre parfait pour Julian Brandt sur le quatrième but.

- Adeyemi, l'adaptation express -

Comme Haaland, Karim Adeyemi est passé par Salzbourg où il a joué pendant deux saisons et demie de janvier 2020 à juillet 2022, avant de rejoindre Dortmund cet été pour un montant estimé à 30 millions d'euros par la presse allemande.

Il a très rapidement trouvé sa place au sein de l'effectif, même si une blessure à un doigt de pied l'a éloigné des terrains plusieurs semaines.

Samedi contre le Bayern Munich, son entrée en jeu sur le côté droit de l'attaque du Borussia à la 54e minute a complètement désorganisé le dispositif bavarois à gauche, composé de Josip Stanisic et de Kingsley Coman pour la seconde période.

Sur une énième accélération, il a laissé sur place Coman, provoquant la faute tactique de l'international français et donc son exclusion pour le temps additionnel.

- Malen ralenti par les blessures -

Recruté à l'été 2021, l'international néerlandais Donyell Malen a connu une première saison difficile avec 5 buts, écourtée par une entorse qui l'a fait manquer les sept dernières journées.

Cette fragilité physique l'a rattrapé en début de saison, malgré une préparation estivale louée par ses dirigeants.

"Il est plus frais, vraiment plus léger et agit de façon plus positive", s'était félicité le directeur sportif du Borussia Sebastian Kehl fin juillet.

Malen a été absent pendant un mois de la mi-août à la mi-septembre en raison d'une déchirure musculaire.

Avec son retour, il a apporté sa vitesse sur le côté gauche de l'attaque du BVB en Ligue des champions et en championnat, même si son compteur but reste toujours bloqué à une réalisation, lors du 1er tour de Coupe fin juillet.