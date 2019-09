C1: Munich balaye l'Etoile Rouge et prend la tête du groupe

Le Bayern Munich, qui "brûle" de remporter de nouveau la Ligue des champions, est bien entré dans la course mercredi en s'imposant à domicile 3-0 contre l'Etoile Rouge de Belgrade.

Coman (34e), Lewandowski (80e) et Thomas Müller (90+1) ont marqué pour les champions d'Allemagne, qui prennent seuls la tête du groupe B, Tottenham n'ayant pas réussi à s'imposer en Grèce contre l'Olympiakos (2-2).

L'entraîneur Niko Kovac avait aligné contre Belgrade pour la toute première fois en Ligue des champions ses quatre internationaux français: les deux "anciens" Corentin Tolisso et Kingsley Coman, l'homme en forme de ce début de saison, et les deux recrues estivales Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.

Après la sortie de route dès les huitièmes de finale l'an dernier contre Liverpool, avec une humiliante défaite 3-1 à l'Allianz Arena, Kovac sait qu'il sera jugé sur son parcours européen, d'autant que le dernier titre du club bavarois en C1 remonte à 2013.

Le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge l'a clairement exprimé avant le coup d'envoi de cette édition 2019-2020: "Ce club brûle pour la Ligue des champions. C'est la compétition reine, le titre le plus important, tout le reste en dépend". Y compris l'avenir de Kovac à Munich.

Face à l'Etoile Rouge regroupée derrière et ultra-compacte, le Bayern a tout tenté: 23 tirs, dont dix cadrés, contre six tentatives sans danger pour Belgrade.

Le large score ne reflête pas le scénario du match, les Allemands ayant dû attendre la 80e minute pour se mettre à l'abri, malgré une écrasante domination.

Coman avait cependant assuré l'essentiel dès la 34e minute. Le Français, artiste des dribbles subtils et chaloupés, a cette fois marqué tout en puissance, reprenant d'une tête plongeante en pleine course un centre tendu de Perisic (1-0).

Le Bayern a ensuite été patient, jusqu'à ce que Lewandowski profite à la 80e minute d'une mésentente entre le gardien Milan Borjan et sa défense pour inscrire un but de renard des surfaces (2-0).

Thomas Müller a aggravé le score dans le temps additionnel en filant dans le dos de la défense pour reprendre victorieusement un coup franc lobé de Thiago (3-0, 90+1).