C1: Neymar se sent "très bien" avant Paris SG-Bayern Munich

Neymar a assuré lundi qu'il se sentait "très bien physiquement et mentalement" avant d'affronter le Bayern Munich avec le Paris Saint-Germain, même si "les dernières performances" de l'équipe "n'ont pas été très bonnes".

QUESTION: Comment vous sentez-vous et comprenez-vous les critiques sur vos derniers matches?

REPONSE: "Je me sens très bien physiquement, mentalement aussi. Certains matches, les choses ne vont pas très bien, il y aussi des matches ou vous tentez et ça n'arrive pas, il y a 15 ans que je suis pro je sais comment ça se passe. Les critiques sont légitimes, chacun son avis, on pense le foot de façon différente, je peux comprendre, chacun a droit à son opinion. Je fais le maximum pour le club et pour l'équipe. J'ai grande confiance en moi, je connais mes capacités et mes qualités, et je dis ça humblement. J'aime jouer ces grands matches, les grandes équipes, ce sont ces moments que les joueurs attendent. Nous savons que demain ce sera difficile, c'est un très grand club avec des très grands joueurs, mais nous avons nous aussi une bonne équipe."

Q: Vous avez eu une chaude explication avec Marquinhos et le conseiller du football Luis Campos après la défaite à Monaco

R: "C'était une simple discussion, un échange, nous n'étions pas d'accord mais ça arrive, et tous les jours, et quand même nous nous aimons tous. Même avec ma copine des fois nous ne sommes pas d'accord! Le foot ce n'est pas que l'amour ni l'amitié, et cependant il y a toujours le respect. C'est vrai que sur les derniers matches nos performances n'ont pas été très bonnes, et le PSG est habitué à gagner tous les matches. Ces discussions font partie du processus pour nous améliorer. C'est ma sixième saison et depuis la première des rumeurs sortent dans des moments clefs de la saison. Tout ce qui arrive dans notre vestiaire se retrouve dans la presse, certains sujets doivent rester entre nous. Je vous garantis que si certaines de ces infos sont vraies, beaucoup sont fausses."

Q: Justement, comment expliquez-vous que le PSG aborde encore une fois ces matches de C1 dans une situation de crise?

R: "Je n'ai pas d'explication. Je pense que des moments difficiles arrivent à tous les clubs. Dans le vestiaire nous parlons de ses sujets, nous savons que nous avons des failles, nous cherchons le meilleur Paris Saint-Germain. L'élimination en Coupe de France (à Marseille, NDLR) est une blessure, nous voulons tout gagner. Mais évidemment notre plus grand objectif c'est la Ligue des champions..."

Propos recueillis en conférence de presse