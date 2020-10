C1: Neymar touché aux adducteurs, inquiétude au Paris-SG

Neymar, la star brésilienne du Paris SG, est sorti sur blessure, touché aux adducteurs, à la 26e minute du match de Ligue des champions à Istanbul face au Basaksehir (2-0), mercredi.

Le joueur, remplacé par Pablo Sarabia, s'est dirigé directement aux vestiaires après s'être plaint de la cuisse gauche. Cette sortie constitue un coup dur pour le PSG, qui s'est cependant relancé à Istanbul après sa défaite inaugurale face à Manchester United (2-1).

"Ney", qui s'est blessé tout seul, est sorti quelques instants à la 20e pour se faire strapper. A son retour sur le terrain, incapable de fournir les efforts nécessaires, il a demandé un changement.

"C'est l'adducteur, j'espère que ce n'est pas encore une blessure, il ne se sentait pas bien, pas libre, c'est pour ça qu'il est sorti mais j'espère vraiment que ce n'est pas une blessure", a réagi l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, en conférence de presse.

Les médecins du club vont examiner le Brésilien, a-t-il ajouté.

"O pai ta off" ("Papa n'est pas là" en portugais brésilien), a publié Neymar sur Instagram, en référence à la phrase "O pai ta on" ("Papa est là", dans le sens de "On est là") qu'il utilise régulièrement depuis le "Final 8" de la précédente Ligue des champions, qui avait vu le Paris SG atteindre la finale.

Tuchel perd ainsi son maître à jouer, alors qu'il doit composer avec une infirmerie pleine, avec Marco Verratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Juan Bernat.

L'indisponibilité du Brésilien sera scrutée, au coeur d'une séquence chargée pour le PSG, qui se déplace à Leipzig mercredi en C1 pour un remake de la demi-finale d'août, puis reçoit Rennes le samedi 7 novembre dans un choc de Ligue 1.

Cette blessure rappelle les rendez-vous manqués de Neymar en Ligue des champions, le 8e de finale retour en 2018 face au Real et les deux manches des 8es en 2019 contre Manchester United pour des blessures à un pied, ainsi que les quatre premiers matches de poule en 2019 (suspension et blessure).

Neymar a aussi été décisif dans l'épopée parisienne du mois d'août qui s'est terminée par une défaite en finale face au Bayern (1-0).

Après avoir manqué le début de saison en raison du Covid-19, puis deux autres matches suite à son exclusion contre Marseille, "Ney" compte 2 buts et 4 passes décisives depuis la rentrée.