C1: Paris en terre hostile, Rennes en terrain conquis

Entre les frictions diplomatiques franco-turques et sa défaite inaugurale face à Manchester United, le Paris SG se déplace à Istanbul dans un climat tendu mercredi pour la 2e journée de Ligue des champions, alors que Rennes retrouve Séville où il avait brillé en 2019.

- Groupe E: Les bons souvenirs rennais -

(18h55) Krasnodar (RUS) - Chelsea (ENG)

(21h00) Séville (ESP) - Rennes (FRA)

Après le nul face à Krasnodar (1-1) mardi dernier pour sa découverte de la C1, le Stade Rennais retourne à Séville où il avait réalisé une grande performance au printemps 2019 en Ligue Europa.

Les Bretons s'étaient imposés 3-1 en Andalousie face au Betis, rival historique de leur adversaire de mercredi, le Séville FC, et s'étaient qualifiés pour les 8es de finale de la C3, où ils avaient ensuite chuté face à Arsenal.

Chelsea, sauvé par son nouveau gardien Edouard Mendy contre Manchester United ce week-end en championnat (0-0), reste de son côté sur trois matches nuls consécutifs mais compte sur ses nombreux talents offensifs (Werner, Havertz, Abraham, Pulisic, Ziyech...) pour faire respecter son rang à Krasnodar.

- Groupe F: de l'envie! -

(21h00) Club Bruges (BEL) - Lazio Rome (ITA)

Dortmund (GER) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Le Borussia Dortmund, présent en 8es de finale de la C1 lors des deux dernières éditions, a manqué son entame face à la Lazio Rome (défaite 3-1) et doit se rattraper à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg.

L'équipe et son entraîneur Lucien Favre ont été largement critiqués par la presse allemande pour un manque d'envie et de combativité manifeste face aux Italiens, malgré leurs nombreux talents. Le Borussia a su se reprendre lors d'un derby convaincant face à Schalke (3-0) samedi.

Pendant ce temps le Club Bruges et la Lazio, trois points chacun, s'affronteront pour prendre la tête du groupe.

- Groupe G: choc Ronaldo-Messi en sursis -

(21h00) Juventus Turin (ITA) - Barcelone (ESP)

Ferencváros (HUN) - Dynamo Kiev (UKR)

La grande affiche de mercredi entre la Juventus et Barcelone laissait espérer des retrouvailles au sommet entre Lionel Messi (six Ballons d'Or) et Cristiano Ronaldo (cinq), qui ne se sont plus affrontés depuis le départ du Portugais du Real Madrid en 2018.

Mais Ronaldo, positif au nouveau coronavirus il y a deux semaines, n'est toujours pas sorti de l'isolement. Pour jouer, il doit pouvoir présenter mercredi (6 heures avant le match) un test négatif passé au plus tard mardi soir.

L'ombre de ce duel de géants masque momentanément les difficultés de ces deux clubs historiques à la peine en championnat: les Turinois sont 5es après 5 journées et le Barça seulement 12e (mais compte deux matches en retard) après sa défaite dans le clasico face au Real Madrid samedi (3-1) lors de la 7e journée.

-Groupe H: Paris sous tensions -

(18h55) Basaksehir (TUR) - Paris SG

(21h00) Manchester United (ENG) - RB Leipzig (GER)

Le Paris SG, finaliste de la dernière édition, se déplace à Istanbul dans un climat tendu.

Hors du terrain d'abord: les tensions diplomatiques se sont accentuées entre la France et la Turquie dont le président Recep Tayyip Erdogan, réputé proche du club de Basaksehir, a appelé lundi au boycott des produits français. Il accuse son homologue Emmanuel Macron d'être hostile à l'islam, ce dernier ayant défendu la liberté de caricaturer le prophète Mahomet après la décapitation d'un professeur dans un attentat islamiste en France le 16 octobre pour avoir montré de telles représentations en classe.

Sur le terrain ensuite: le PSG a perdu à domicile face à Manchester United (2-1) la semaine dernière. Un nouveau faux pas pourrait profiter aux Anglais ou aux Allemands de Leipzig, qui s'affrontent pour tenter de prendre le large en tête du groupe.