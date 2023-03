C1: pour Galtier, le Paris SG doit "jouer beaucoup plus qu'à l'aller"

Pour renverser le score contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain doit "jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait à l'aller", a estimé mardi l'entraîneur Christophe Galtier avant le 1/8 de finale retour de Ligue des champions.

QUESTION: Que faut-il pour se qualifier contre le Bayern?

REPONSE: "Il faudra jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait à l'aller (1-0 pour le Bayern), avec un autre plan de jeu. La présence de Kylian (Mbappé) nous permet d'avoir plus de profondeur et de percussion, mais il faudra être plus haut sur le terrain et surtout récupérer le ballon plus haut dans le camp adverse. Il faudra avoir un comportement beaucoup plus agressif, jouer un match plus complet qu'à l'aller."

Q: Est-ce que votre équipe est meilleure, plus équilibrée sans Neymar, blessé et absent trois à quatre mois?

R: "J'entends et lis les débats. D'abord je suis très malheureux, et le premier malheureux c'est lui, mais c'est un joueur décisif, Neymar c'est 17 buts et 11 passes décisives cette saison. Il est gravement blessé, il a toujours été très pro depuis que je suis au club, il a eu une période post-Coupe du monde très difficile. Alors est-ce que l'équipe est plus équilibrée (à deux devant plutôt qu'à trois avec Mbappé et Lionel Messi, NDLR), oui, de par les profils de nos milieux de terrain. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, avoir +Ney+ est un plus."

Q: Est-ce que la saison du PSG se joue demain?

R: "Non, personnellement je n'ai pas ce sentiment. Au PSG tous les matches sont importants, c'est une compétition très difficile, demain il y aura un vainqueur et un vaincu, et on souhaite tous que le PSG soit vainqueur, mais c'est comme ça. La Ligue des champions est un objectif très élevé, nous avons la détermination d'aller le plus loin possible. On sera dans un stade magnifique, plein, mais j'ose espérer qu'on va refroidir cette ambiance-là."

Propos recueillis en conférence de presse