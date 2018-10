C1: Ronaldo et la Juventus imperturbables contre Manchester United

La Juventus de Ronaldo n'a fait qu'une bouchée d'un Manchester United sans grande ressource pour le retour de la vedette portugaise à Old Trafford, sur fond d'accusation de viol, mardi lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

Grâce à cette victoire, la troisième en trois matches, les Turinois font un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Avec neuf points, cinq d'avance sur les "Red Devils", ils n'ont besoin que d'un point... Une victoire en Italie lors du match retour journée leur assurerait de remporter le groupe H.

Pour Manchester United et José Mourinho, l'opération n'est pas catastrophique après le match nul entre Berne et Valence un peu plus tôt (1-1), mais elle vient jeter un nouveau voile de doute. En ce début de saison difficile, les Mancuniens sortaient de deux matches encourageants contre Newcastle (3-2) et Chelsea (2-2), les revoilà revenus à la case départ.

Malgré les Pogba, Mata, Rashford, Lukaku et Martial, Manchester United a été largement dominé, par une "Juve" confiante, à l'image de sa vedette.

- Un bon Ronaldo -

Si le retour à Manchester du quintuple Ballon d'or était teinté par les accusations de viol qui pèsent sur lui cela ne s'est pas vu.

Les accusations, pour des faits présumés qui remontent à juin 2009, quand l'attaquant était encore mancunien, juste avant son transfert vers le Real Madrid, tout juste un an après avoir remporté la dernière Ligue des champions des "Red Devils", six mois après le premier de ses cinq Ballons d'or, ne semblent pas le perturber.

Un peu plus de trois semaines après l'ouverture d'une enquête par la police de Las Vegas, Ronaldo a été bon.

Beaucoup applaudi, apparu souriant et entreprenant comme à son habitude, le Portugais a été à l'origine du but turinois et de plusieurs actions dangereuses, dans la droite ligne de son grand match contre le Genoa samedi en Serie A (1-1).

Sûr de lui, l'ancien Madrilène s'est même permis de serrer la main d'un "streaker" en première période, peu après que les stadiers l'ont plaqué au sol.

Calme malgré les nombreuses fautes sur lui, il n'a pas cédé à la frustration, sans doute encore échaudé par son carton rouge de la première journée contre Valence, après un accrochage peu évident avec un défenseur.

- De Gea évite le pire -

Cette fois, "CR7" a été de tous les bons coups de la "Vieille Dame", confirmant qu'il allait "très bien", comme il l'avait assuré la veille. Il a fallu un grand David De Gea dans les buts mancuniens pour éviter une défaite plus sévère.

Dès la 17e minute, Dybala ouvrait le score grâce à Ronaldo. Bien lancé sur le couloir droit, le Portugais envoyait un joli centre au premier poteau. Cuadrado et Smalling luttaient mais le ballon revenait à Dybala, qui n'avait plus qu'à ajuster De Gea en douceur.

A la 37e, l'ancien Mancunien, en pleine forme après avoir été laissé au repos par le Portugal lors de la récente trêve internationale provoquait un coup franc, qu'il se chargeait de catapulter sur De Gea. Le gardien espagnol repoussait tant bien que mal, puis réussissait un deuxième arrêt sur la reprise de Matuidi.

La domination italienne ne se démentait pas en seconde période, malgré l'activité de Martial sur son côté gauche.

Encore une fois, Ronaldo et De Gea se mettaient en avant. Le gardien sortait de la lucarne une frappe surpuissante de l’attaquant vedette (52). Du grand art des deux côtés du ballon.

Si les "Red Devils", soutenus par leur public, se sont réveillés après l'heure de jeu, sans succès toutefois. Pogba s'est bien mis en valeur sur une frappe lointaine, mais, malchanceux, le champion du monde n'a trouvé que le poteau (75). Il en fallait bien plus au 10e de Premier League pour troubler le leader de la Serie A.