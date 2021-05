C1: Thiago Silva regrette d'avoir été considéré comme "le coupable" des échecs du PSG

Le défenseur brésilien de Chelsea et ancien joueur du PSG Thiago Silva a regretté samedi après le sacre de son équipe en Ligue des champions d'avoir été considéré comme "le coupable" des échecs répétés du club parisien dans sa quête de la C1.

"Avec toute la pression que j'ai eue au PSG pour gagner cette coupe, les gens cherchaient un coupable. À chaque fois c'était moi, c'est dommage, j'ai tout donné pour le club", a-t-il déclaré au micro de la chaîne RMC après la victoire de Chelsea face à Manchester City (1-0).

"J'espère qu'ils l'auront (la C1), je serai toujours Rouge et Bleu", a ajouté Silva qui a porté le maillot du PSG de 2012 à 2020, avant de rejoindre Chelsea l'été dernier.

Pour Silva, ce sacre européen est "le moment le plus important de (sa) carrière": "C'est inoubliable, je suis très content, c'est le moment aussi d'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'a fait Paris pour moi".

Ce triomphe européen, Chelsea et Silva le doivent beaucoup à Thomas Tuchel, son entraîneur au PSG de 2018 à 2020, limogé par le club parisien en décembre dernier et rapidement relancé par Chelsea.

"On comprend pas des fois ce qui se passe dans nos vies (...) il a tout changé, la mentalité de l'équipe", a-t-il expliqué à propos de Tuchel, avant de rendre hommage à Franck Lampard, le précédent entraîneur des "Blues".

Le défenseur de 36 ans est revenu également sur la blessure qui l'a contraint de quitter ses coéquipiers juste avant le terme de la première période.

"Je ne pouvais pas continuer. Dans un match de ce niveau, il faut être à 110% et je n'étais plus qu'à 70%, mais l'équipe a gardé son calme, on a bien défendu, on a souffert, mais on savait qu'il fallait souffrir contre une équipe comme City", a-t-il conclu.