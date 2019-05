C3: Arsenal et Aubameyang écrasent Valence 4-2 pour filer en finale

Avec un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et un but du Français Alexandre Lacazette, Arsenal a dompté Valence 4-2 jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa et retrouvé la finale de C3 dix-neuf ans après, accentuant l'emprise anglaise sur le football européen cette saison.

Après une défaite 3-1 à l'aller, les Valenciens n'y ont cru que pendant le premier quart d'heure, lorsque le Français Kevin Gameiro a ouvert la marque (11e). Mais Aubameyang a répliqué d'une belle demi-volée sur une remise de Lacazette (17e), ce dernier a marqué en pivot (50e) et "Aubame" a douché toute vélléité de révolte espagnole (69e, 88e) après le deuxième but de Gameiro (58e). Arsenal, vainqueur de la C3 en 1970, jouera à Bakou le 29 mai sa troisième finale de la "petite" Coupe d'Europe, deux décennies après une défaite contre Galatasaray en 2000.