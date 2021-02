C3: Dusan Tadic, l'homme-orchestre de l'Ajax

Nom: Tadic. Prénom: Dusan. Profession: homme-orchestre. Buteur à l'aller à Lille (2-1), le métronome serbe est pour beaucoup dans les succès récents de l'Ajax Amsterdam qui aborde en favorite son 16e de finale retour de Ligue Europa jeudi face au Losc (18h55).

Lors de la première manche, Tadic "a fait (son) match", comme il l'a dit (trop) modestement après la victoire ajacide en terre nordiste.

Son penalty converti avec maîtrise à la 87e minute avait complètement relancé son équipe, alors menée au score, avant que le jeune Brian Brobbey offre la victoire à l'Ajax (2-1 à la 90e).

"Il ne fallait pas trembler. Mais je tremble rarement", commenta Tadic à la télévision NOS après un match une nouvelle fois bien maîtrisé, sans folie mais sans beaucoup de déchets et surtout une omniprésence dans le jeu tout en pressing cher aux disciples de Johan Cruyff.

A 32 ans, Tadic vit l'une de ses meilleures saisons lui qui, selon Ronald Koeman (qui fut son coach à Southampton et à l'Ajax) est "peut-être le numéro 10 le plus sous-estimé d'Europe".

Un numéro dix "à l'ancienne", dit Erik ten Hag, son entraîneur actuel qui le compare volontiers au Roumain Gheorge Hagi. Tadic est partout. A la relance, à la récupération, à gauche, à droite, buteur, passeur.

Les chiffres plaident d'ailleurs en faveur de l'international serbe (73 sélections, 16 buts). Le joueur formé à Vojovodina Novi Sad, compte 186 buts et 195 passes décisives en 640 matches disputés, selon les statistiques fournies par l'Ajax.

- 10/10 face au Real -

Et pourtant, Tadic n'a jamais été courtisé par les plus grands d'Europe. "Sans doute y a-t-il une raison mais cela ne m'empêche pas de dormir", sourit le numéro 10 passé par Vojvodina (2006-2010), le FC Groningue (2010-2012), le FC Twente (2012-2014), Southampton (2014-2018) puis l'Ajax où il sert désormais de guide aux jeunes pousses issus du centre de formation "De Toekomst".

Son match de référence, Tadic l'a livré le 5 mars 2019 face au Real Madrid, en 8es de finale retour de la Ligue des champions. "Buiten (dehors) le Real", s'écriera-t-il après avoir éjecté les Madrilènes des 8es de finale de la C1 (1-2, 4-1).

Le lendemain, Tadic obtiendra la note de 10/10 dans le quotidien français L'Equipe. Une rareté, justifiée par sa participation aux quatre buts (4-1) de son équipe face aux superstars madrilènes.

Un but, trois passes décisives, et une prestation à rendre fous les défenseurs les plus aguerris, mais qui ne lui est pas montée à la tête.

"J'aurais pu capitaliser sur ce match, faire monter les enchères pour un transfert, mais ce n'est pas mon style. Et puis, je me sens tellement bien à Amsterdam", dira-t-il.

En ces temps de disette pour le Barça, on imagine que l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman aurait bien besoin d'un tel moteur en soutien de Messi pour relancer une mécanique blaugrana grippée.

"C'est Koeman qui m'a placé en position centrale de numéro 10, en soutien des buteurs. Il a influencé ma carrière. Je le remercierai toujours pour cela", commente le Serbe.

Lille, de son côté, doit s'attendre à souffrir à nouveau jeudi si Tadic le buteur-passeur décide d'être dans un grand jour à l'Arena Johan-Cruyff.