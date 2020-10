C3: les grosses écuries au rendez-vous de la première journée, sauf Naples

Milan, Arsenal, Tottenham... A l'exception de Naples, les grosses écuries engagées en Ligue Europa ont réussi leur entrée lors de cette première journée de phase de groupes, jeudi, le Bayer Leverkusen s'offrant le carton de la soirée face à l'OGC Nice (6-2).

A Glasgow, après une qualification obtenue dans la douleur, l'AC Milan n'a pas eu besoin que son capitaine Zlatan Ibrahimovic force son talent pour prendre la mesure du Celtic. Les hommes de Stefano Pioli ont battu 3-1 le club écossais éliminé de la Ligue des Champions au tour préliminaire, grâce aux buts de Krunic (14e), Brahim Diaz (42e) et Hauge (90e), malgré le but d'Elyounoussi en seconde période (76e).

Milan et Lille, qui s'affronteront les 5 et 26 novembre, se partagent pour l'heure la tête du groupe H. Jeudi, les Français se sont imposés 4 à 1 sur la pelouse du Slavia Prague,

Les Spurs de Tottenham ont de leur côté assuré 3 à 0 contre les Autrichiens de Linz: buts de Moura à la 18e, Andrade contre son camp à la 27e et Son (84e). "Nous jouons pour gagner", avait prévenu l'entraîneur des Spurs José Mourinho en conférence de presse avant cette 1ere journée.

La Roma a battu les Young Boys chez eux à Berne 2-1, avec deux buts en seconde mi-temps de Bruno Peres (69) et Kumbulla (74) alors que les Suisses avaient ouvert la marque à la 14e minute grâce à Nsame.

Même entrée en matière et même score pour Arsenal contre le Rapid Vienne (2-1), David Luiz et Aubameyang marquant à la 70e et 74e minute, pour la victoire des Anglais malgré un premier but viennois signé Fountas à la 51e.

De son côté, Naples, 4e de Serie A, s'est fait surprendre à domicile par les Néerlandais de l'AZ Alkmaar (1-0), qui l'ont emporté grâce à un but de de Wit peu avant l'heure de jeu.

Le Benfica Lisbonne n'a pour sa part, pas manqué la cible en s'imposant en Pologne, 4 à 2 face à Poznan.

A noter le carton du Bayer Leverkusen contre l'OGC Nice: 6-2. Buts signés Amiri (11), Alario (16), Diaby (61), Bellarabi (79e et 83e) et Wirtz 87 pour les Allemands et Gouiri et Claude Maurice pour les Niçois à la 31e et 90e minute.