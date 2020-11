C3: Lille pour confirmer contre l'AC Milan, Nice veut espérer

Après s'être imposé à l'aller 3-0 à San Siro, Lille reçoit jeudi l'AC Milan pour se rapprocher des 16es de finale de Ligue Europa, tandis que Nice joue sa survie dans la compétition face au Slavia Prague.

Cette fois-ci, les Lillois savent que c'est possible. Trois semaines après leur succès retentissant à Milan grâce à Yusuf Yazici, auteur d'un triplé, le LOSC espère refaire le même coup contre le leader du championnat d'Italie, privé de son buteur de 39 ans Zlatan Ibrahimovic, blessé à la cuisse.

La rencontre est prometteuse entre deux formations en forme, puisque les Nordistes ont écrasé Lorient (4-0) dimanche soir en Ligue 1 et que les Rossoneri ont frappé un grand coup en Serie A en s'imposant à Naples (3-1) avec un doublé de leur attaquant suédois.

Pour les Dogues, leaders invaincus avec sept points, une nouvelle victoire de prestige dans ce groupe H pourrait constituer un grand pas vers la qualification pour les 16es de finale de Ligue Europa, surtout si le Sparta Prague (3e, 3 pts) et le Celtic Glasgow (4e, 1 ppt) se neutralisent.

Les Lillois espèrent participer aux 16es de finale de C3 pour la première fois depuis 2011.

Le tour suivant paraît en revanche plus lointain pour Nice, troisième du groupe C (3 pts), trois longueurs derrière le Bayer Leverkusen (2e) et le Slavia Prague qui se présente en leader à l'Allianz Riviera.

Défaits à l'aller (3-2) après une prestation peu enthousiasmante, les Aiglons ont l'occasion de recoller à leurs adversaires du soir, mais ont vécu une trêve internationale compliquée avec "plus d'une douzaine" de joueurs et membres du staff positifs au Covid-19, entraînant le report du match prévu samedi dernier contre l'OM.

Avec une différence de buts plombée par la claque reçue à Leverkusen en octobre (6-2), une défaite jeudi couplée à une victoire des Allemands contre l'Hapoël Beer Sheva reviendrait quasiment à une élimination pour le Gym.

D'autres groupes sont encore plus serrés, comme le F, où l'AZ Alkmaar et Naples comptent six points à égalité avec le leader du championnat espagnol, la Real Sociedad, alors que les Basques se déplacent jeudi (21h00) sur le terrain des Hollandais après l'avoir emporté 1-0 à l'aller.

Même cas de figure dans le groupe J : Tottenham, qui compte autant de points (6) que Linz et Anvers, tentera de s'emparer seul de la première place du groupe à domicile contre les Bulgares de Ludogorets (21h00) alors que ses deux rivaux s'affronteront.

La situation est moins tendue pour Arsenal, qui peut d'ores et déjà assurer sa qualification chez les Norvégiens de Molde (18h55) et pour l'AS Rome, qui peut asseoir sa domination sur le groupe A avec une victoire en Roumanie, sur le terrain du CFR Cluj.

Programme de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa qui sera disputée jeudi:

Jeudi 26 novembre

Groupe A

(21h00) CFR Cluj (ROU) - AS Rome (ITA)

(18h55) CSKA Sofia (BUL) - Young Boys (SUI)

Groupe B

(21h00) Dundalk (IRL) - Rapid Vienne (AUT)

(18h55) Molde (NOR) - Arsenal (ENG)

Groupe C

(21h00) Nice (FRA) - Slavia Prague (CZE)

Bayer Leverkusen (GER) - Hapoel Beer Sheva (ISR)

Groupe D

Standard Liège (BEL) - Lech Poznan (POL)

Glasgow Rangers (SCO) - Benfica (POR)

Groupe E

Grenade (ESP) - Omonia Nicosie (CYP)

PSV Eindhoven (NED) - PAOK Salonique (GRE)

Groupe F

AZ Alkmaar (NED) - Real Sociedad (ESP)

Naples (ITA) - Rijeka (CRO)

Groupe G

(18h55) AEK Athènes (GRE) - Zarya Louhansk (UKR)

Sporting Braga (POR) - Leicester (ENG)

Groupe H

Lille (FRA) - AC Milan (ITA)

Sparta Prague (CZE) - Celtic (SCO)

Groupe I

Qarabag (AZE) - Sivasspor (TUR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Villarreal (ESP)

Groupe J

(21h00) Tottenham (ENG) - Ludogorets (BUL)

(18h55) Linz (AUT) - Anvers (BEL)

Groupe K

CSKA Moscou (RUS) - Feyenoord (NED)

Wolfsberg (AUT) - Dinamo Zagreb (CRO)

Groupe L

Slovan Liberec (CZE) - Hoffenheim (GER)

La Gantoise (BEL) - Etoile rouge de Belgrade (SRB)