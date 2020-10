C3: Nice doit une revanche contre Beer-Sheva

Rebond obligatoire pour Nice contre l'Hapoël Beer-Sheva, jeudi en Ligue Europa (21h00): les Aiglons doivent panser l'humiliation subie à Leverkusen (6-2) s'ils veulent entretenir leurs chances de décrocher un billet pour les 16es de finale, l'objectif du club d'Ineos.

"Un tournant, je ne sais pas mais un match très important", résume le latéral gauche Hassane Kamara.

Son entraîneur, Patrick Vieira, promet pour sa part qu'"on a envie de se rattraper, de bien représenter notre club et le foot français".

Les Aiglons se sont certes écrasés dans la Ruhr pour la 1re journée de C3, mais ils ont dans la foulée réussi une performance aérienne contre Lille (1-1).

"Nice a fait un match total", a salué l'entraîneur du Losc, Christophe Galtier.

Patrick Vieira a sans doute trouvé la bonne formule devant le leader nordiste, l'une des meilleures prestations de son équipe dans le jeu, l'intensité et l'engagement.

Le système en 3-5-2 ou 3-4-3 devrait dont être reconduit devant l'Hapoël Beer-Sheva, vieux routier européen.

Le club au maillot à damier façon Croatie dispute sa septième campagne de rang, est sorti quatre fois des tours préliminaires et n'a pas raté son entrée en phase de groupe, lui, en battant le Slavia Prague (3-1).

Le vainqueur de la Coupe d'Israël et actuel septième de son championnat après trois journées est deuxième du groupe C derrière le Bayer.

- Infirmerie presque vidée -

Beer-Sheva est privé de trois joueurs testés positifs au coronavirus, les défenseurs Eitan Ratzon et Madmoum Ilay, ainsi que le milieu David Keltjens.

Feu vert en revanche pour le quatrième joueur soupçonné de contamination, le Portugais Josue, après un test de contrôle négatif.

A Nice, l'infirmerie s'est presque vidée, et Patrick Vieira a le choix, même s'il reconnaît que tous ces rentrants "ont encore un peu de retard au plan physique".

Le latéral Youcef Atal est entré en jeu sur les deux derniers matches et le milieu offensif Jeff Reine-Adelaïde a disputé le dernier quart d'heure contre Lille. Ils sont prêts, même s'ils n'ont "pas 90 minutes dans les jambes", explique "PV".

A court ou à moyen terme dans un automne surchargé, cela ouvre tout de même des possibilités de rotations au groupe azuréen.

- "Belle réaction" -

"Cela fait plaisir de nous voir comme ça", s'est félicité le capitaine Dante sur les médias du club après le match contre les Dogues. "C'est une belle réaction, qu'il faudra garder pour battre Beer-Sheva", lance le Brésilien.

Vieira est confiant dans le potentiel du beau groupe que lui a construit la puissance financière du propriétaire, Ineos, qui attend forcément une revanche après la raclée de Leverkusen.

"On est encore à se découvrir, les joueurs ne réalisent pas encore le potentiel collectif qu'ils peuvent avoir", note +PV+. "J'aimerais qu'ils prennent conscience de cette force, pour jouer avec plus de confiance et poser plus de problèmes à l'adversaire."

Le coach demande encore "plus d'intensité et de concentration" à ses joueurs.

"Chaque joueur peut en faire un peu plus offensivement", assure Kamara.

Ce mieux collectif profite au buteur Kasper Dolberg, sorti d'une petite période de disette sur un geste superbe, tout en finesse, contre Lille.

"A partir du moment où l'ensemble est bien sur le terrain, c'est plus facile pour lui", note Vieira.