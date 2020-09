C3: Reims en quête d'oxygène au bon air de l'Europe

En apnée en Ligue 1 faute de victoire, Reims espère s'offrir un bol d'air européen jeudi en Hongrie (18h00) en troisième tour préliminaire de Ligue Europa contre Fehervar, l'occasion de "prendre de la confiance" et de se rapprocher de la phase de poules.

Pour sa première participation aux coupes d'Europe depuis 57 ans, c'est sur la scène continentale que le Stade de Reims a connu, pour l'instant, la seule joie de ce début de saison poussif.

Sur les cinq rencontres disputées par l'équipe rémoise cette saison, elle n'en a gagné qu'une, son match de 2e tour préliminaire de Ligue Europa contre le Servette de Genève (1-0) la semaine dernière. Un succès sans beaucoup de brio, symbole d'un onze encore en rodage avant son choc européen jeudi, puis la réception du Paris SG en L1 dimanche.

"Pour la plupart des joueurs, c'était leur première rencontre européenne, on s'attendait à cette fébrilité", a dédramatisé l'entraîneur David Guion mardi en conférence de presse. "Il faudra être beaucoup plus entreprenant et ambitieux en Hongrie."

- Match sec -

Ses qualités, le Stade de Reims a eu du mal à les déployer lors de ses quatre premières rencontres de championnat. Après un nul encourageant à Monaco (2-2), les Champenois ont connu trois défaites sur la plus petite des marges face à Lille (1-0), Angers (1-0) et Metz (2-1).

Sur ces deux dernières journées de L1, les Rémois ont même terminé à chaque fois à dix contre onze, après les exclusions de Wout Faes et Marshall Munetsi. "Ce sont deux jeunes défenseurs, ils paient pour apprendre, a estimé David Guion. Quand on fait jouer de jeunes joueurs, il faut assumer. Ils peuvent se tromper mais ils apprennent aussi."

Et cette jeunesse pourrait jouer des tours à Reims à l'heure de disputer une rencontre européenne sur un match sec à 1.300 km de la Champagne, ce qui réclamera nécessairement beaucoup de concentration et d'énergie.

"Ce n'est pas facile de jouer sur deux tableaux, a concédé le latéral droit Thomas Foket. Mais on a un groupe jeune qui a besoin d'enchaîner les matches. Des fois, c'est bien d'avoir une autre compétition pour pouvoir prendre de la confiance."

L'international belge (2 sélections) a d'ailleurs été recruté à l'été 2018 pour son expérience, lui qui cumule 25 rencontres européennes disputées avec La Gantoise (D1 belge).

- "Meilleure dynamique" -

Le défenseur et son équipe avaient même atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2016, puis de la Ligue Europa en 2017, en éliminant Tottenham en 16es de finale (1-0, 2-2). "Je me souviens que quand on avait battu Tottenham (en 2017), ce n'était pas notre meilleure période en championnat, s'est remémoré Thomas Foket. Une victoire en Coupe d'Europe peut nous permettre d'avoir une meilleure dynamique en championnat."

Jeudi soir, les Rémois auront face à eux une équipe hongroise davantage habituée à ce genre de joutes. Vice-champion la saison dernière, Fehervar est plus connu sous son ancien nom, Videoton.

Le club installé dans la ville natale du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui en est un fervent supporter, avait éliminé Bordeaux au même stade il y a trois ans (1-2, 1-0).

Leader de son championnat après quatre journées, le Mol Fehervar, du nom de son principal actionnaire, la compagnie pétrolière et gazière Mol, devrait poser plus de problèmes aux Champenois que le Servette.

"C'est une équipe très expérimentée, dotée d'un pouvoir offensif très intéressant et qui dispute la Coupe d'Europe tous les ans. On franchit un palier", reconnaît David Guion.

Et après ce match couperet, il restera un éventuel barrage le 1er octobre face aux Belges du Standard Liège ou aux Serbes du Vojvodina Novi Sad, pour une place en phase de poules qui comblerait le Stade de Reims.

Mais avant cela, les Rémois recevront le PSG, dimanche, pour la 5e journée de L1. Tout sauf un calendrier aisé...