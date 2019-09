C3: Saint-Etienne battu chez la Gantoise pour ses retrouvailles avec l'Europe

La déception est à la mesure de l'attente: deux ans après la fin de sa dernière aventure européenne, Saint-Etienne a subi la loi de La Gantoise (3-2), jeudi lors de la 1re journée de Ligue Europa.

Cueillis à froid par un but précoce de Jonathan David (2e), les Stéphanois ont vu leur domination se fracasser sur l'efficacité clinique des contre-attaques gantoises, et sont contraints de laisser filer leur bourreau du jour en tête du Groupe I, en compagnie des Allemands de Wolfsburg, tombeurs d'Oleksandria (3-1).

Si les près de 1.000 supporters verts ont pu espérer un résultat favorable quand Wahbi Khazri (39e) a répondu au but d'ouverture, l'attaquant gantois a douché leurs illusions quatre minutes plus tard en signant son deuxième but de la soirée.

Plus menaçants au retour des vestiaires, les hommes de Ghislain Printant ont à nouveau été coupés net dans leur élan à la 64e minute.

Sur un coup franc de Vadis Odjidja, le défenseur des "Buffalos" Mikael Lustig a remis la balle au premier poteau pour Ngadeu... mais c'est le capitaine stéphanois Loïc Perrin qui a malencontreusement poussé le ballon dans la cage de Ruffier.

Malgré un coup de pouce involontaire du gardien gantois Thomas Kaminski, lui aussi buteur contre son gré avec une bourde sur une passe en retrait de son équipier Igor Plastun (74e), les Verts n'ont pas réussi à revenir au score.

Avec cette première défaite de leur histoire face à une équipe belge, les Stéphanois plongent un peu plus dans le doute, avant un déplacement périlleux à Angers ce week-end.

Dans une compétition avec laquelle ils entretiennent une histoire riche, les Verts ont non seulement manqué une occasion d'effacer leurs déboires en Ligue 1 (15es avec cinq points en autant de matches), mais ils voient aussi leurs adversaires directs pour les deux premières places qualificatives prendre trois unités d'avance.

Cruciale pour la première place du groupe, la réception de Wolfsburg à Geoffroy-Guichard le devient aussi pour la survie des Verts en Ligue Europa.

Victoire impérative dans deux semaines, sous peine de voir le Chaudron exploser.