C3: soirée cauchemardesque pour Manchester United face à Séville

Deux buts contre leur camp, deux blessés importants, et Bruno Fernandes suspendu au match retour: Manchester United a vécu un quart de finale aller de Ligue Europa cauchemardesque contre Séville, jeudi, malgré un 2-2 qui laisse la qualification possible.

Après avoir sorti Barcelone en barrage d'accession aux huitièmes de finale (2-2, 2-1) puis l'autre club de Séville, le Betis (4-1, 1-0), les Red Devils semblaient partis pour continuer leur balade espagnole.

Les Mancuniens avaient entamé le match de façon très dynamique, faisant totalement oublier qu'ils jouaient sans Marcus Rashford.

L'indisponibilité pour quelques matches de leur attaquant aux 28 buts cette saison, blessé aux adducteurs, était quelque peu atténuée par le retour dans le onze de départ du Français Anthony Martial, souvent très bon quand il n'est pas empêché par ses nombreux pépins physiques.

Mais il s'est fait voler la vedette par le milieu autrichien Marcel Sabitzer qui s'est mué en buteur-surprise avec un doublé en première période digne d'un pur avant-centre.

Sur le premier but, il a magnifiquement dompté la passe appuyée de Bruno Fernandes, à l'entrée de la surface et dans l'axe, avant d'avoir l'aide d'une déviation sur sa frappe (1-0, 14e).

Sept minutes plus tard, après une remontée de balle et une temporisation très intelligente, l'attaquant français a adressé une superbe ouverture dans la course de Sabitzer qui a trompé le gardien marocain Yassine Bounou avec sang-froid (2-0, 21e).

- Soirée à oublier -

Erik ten Hag regrettera certainement que son équipe n'ait pas inscrit le troisième but qui lui a tendu les bras à plusieurs reprises, comme sur cette jolie frappe du gauche d'Antony repoussée par l'intérieur de la lucarne (61e).

Pire, les événements ont semblé se liguer contre son équipe.

Bruno Fernandes a ainsi pris un carton jaune sévère pour une main sur une frappe à bout portant d'un adversaire (41e) qui privera le Portugais du match retour la semaine prochaine à Séville.

L'inquiétude est aussi de mise pour Raphaël Varane, touché en première période et remplacé à la pause par Harry Maguire, avant que Lisandro Martinez ne se blesse tout seul et doive être porté par des adversaires pour quitter le terrain (86e).

Juste avant cela, les Andalous avaient réussi à réduire le score sur une erreur de Tyrel Malacia: le Néerlandais a d'abord laissé filer le ballon jusqu'à Jesus Navas dans son dos puis a dévié son centre. Le ballon a ensuite touché la cuisse du gardien mancunien David de Gea avant d'entrer dans le but (2-1, 84e).

Pire encore, dans le temps additionnel, une tête de Youssef En-Nesyri qui partait loin du cadre a rebondi sur la tête de Maguire et pris De Gea à contre-pied (2-2, 90+2).

Une soirée à vite oublier dans un calendrier surchargé où les blessures pourraient se révéler très coûteuses pour Manchester.