C3/C4: Manchester United commence mal, Arsenal s'en sort bien

Manchester United, battu à Old Trafford par la Real Sociedad (1-0), a bien mal entamé sa campagne de Ligue Europa, alors qu'Arsenal, victorieux en Suisse chez le FC Zürich (2-1), a fait honneur à sa place de leader de la Premier League.

Erik ten Hag avait fait revenir Cristiano Ronaldo et Harry Maguire sur le terrain, eux qui avaient raté la plupart des matches remportés par les Red Devils depuis le début de saison. Patatras, les Mancuniens se sont laissé surprendre, sur un penalty de Mendez à l'heure de jeu.

Parmi les autres grands championnats représentés en C3, la Liga a brillé car le Betis Séville a aussi gagné, en Finlande, sur la pelouse d'Helsinki (2-0). Mais les Italiens ont fait un peu moins bien: la Lazio a remporté un match à suspense contre le Feyernoord de Rotterdam (4-2) mais l'AS Rome a perdu 2-1 à Ludogorets.

La plus belle démonstration de force est venue des clubs français, puisque Monaco a gagné à Belgrade (1-0) contre l'Etoile rouge, sur un penalty de Breel Embolo, alors que Rennes s'est imposé à Chypre contre Larnaca (2-1), à la dernière seconde, et Nantes à domicile contre l'Olympiakos, sur le même score, et aussi au bout du suspense.

Enfin, dans la Ligue Europa Conférence, Villarreal et West Ham ont fait honneur à leur statut de favoris, mais non sans mal. Les Anglais ont été menés 1-0 mais ont gagné 3-1 contre les Roumains du Steua Bucarest. Les Espagnols du "sous-marin jaune", demi-finalistes de la C1 l'an dernier, ont arraché la victoire aux Polonais de Lech Poznan (4-3).