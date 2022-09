C3/C4: Rennes et Nice accrochés, Monaco et Nantes coulés

Les clubs français n'ont guère brillé jeudi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence: Rennes et Nice ont fait match nul contre Fenerbahçe (2-2) et le Partizan Balgrade (1-1), alors que Nantes et Monaco ont été battus par Qarabag (3-0) et Ferencvaros (1-0).

L'issue est d'autant plus rageante pour les Rennais, vainqueurs 2-1 à Larnaca lors de la première journée, qu'ils menaient 2-0 après des buts de Martin Terrier (52e) et Lovro Majer (54e). Deux buts en deux minutes, les deux fois en se présentant seuls devant le gardien de but de Fenerbahçe, Altay Bayindir.

Mais les Turcs ont réduit la marque par Irfan Can Kahveci d'une frappe splendide en pleine lucarne (60e), puis égalisé dans le temps additionnel sur penalty par l'Equatorien Enner Valencia (90+2). Un penalty sifflé pour une faute de Benjamin Bourigeaud qui a retenu du bras le même Valencia, entré en jeu à la 66e minute.

Dans ce groupe B, Rennes, Fenerbahçe et Larnaca ont trois points, et le Dynamo Kiev, prochain adversaire de Rennes encore au Roazhon Park le 6 octobre, zéro.

Plus tôt dans l'après-midi Nantes et Monaco n'ont pas fait honneur à la Ligue 1. Les Canaris se sont lourdement inclinés 3-0 à Bakou contre les champions d'Azerbaïdjan de Qarabag, et les Monégasques, qui pourtant avaient bien débuté en s'imposant 1-0 à Belgrade contre l'Etoile Rouge, se sont inclinés sur le même score au stade Louis-II contre les Hongrois de Ferencvaros.

Une sombre soirée pour les deux clubs français qui rétrogradent à la troisième place de leur groupe. Lors de la troisième journée, Nantes se déplacera chez le leader du groupe (2 victoires) Fribourg et Monaco accueillera Trabzonspor (2e) qui ne le devance qu'au bénéfice du plus grand nombre de buts marqués (4 contre 1).

- Ronaldo ouvre le compteur -

Dernier représentant français du jour, en Ligue Europa Conférence cette fois, Nice a de nouveau fait match nul à Belgrade face au Partizan (1-1), après avoir ouvert la marque par l'Anglais Joe Bryan à la 2e minute.

Mais le Malien Fousseni Diabaté a égalisé à la 60e pour le Partizan.

Français et Serbes accusent deux points de retard sur le FC Cologne qui s'est imposé chez lui contre le club tchèque du FC Slovacko (4-2), après avoir rapporté le nul de Nice (1-1) lors de la journée inaugurale.

Dans les autre rencontres, cette deuxième journée de Ligue Europa aura permis à Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la C1, d'ouvrir son compteur but cette saison ! En douceur toutefois, puisque le serial buteur portugais de Manchester United s'est contenté de transformer un penalty lors de la victoire 2-0 en Moldavie contre Sheriff Tiraspol.

Le club anglais, après cette troisième victoire d'affilée à l'extérieur, est deuxième de son groupe à égalité de points avec son adversaire du jour, mais à trois longueurs derrière la Real Sociedad qui l'avait battu 1-0 à Old Trafford lors du premier match et s'est imposé face à l'équipe chypriote d'Omonia 2-1 jeudi.

A noter enfin la déroute inattendue de la Lazio Rome, 7e de Serie A, sur le terrain du club danois de Midtjylland, vainqueur 5-1 ! Dans ce groupe F, qui comprend également Feyenoord et Sturm Graz, toutes les équipes sont à trois points. Chez eux, les Néerlandais ont écrasé les Autrichiens 6-0 jeudi.