C8 diffusera en clair la finale de la Ligue des Champions

C8, la chaîne gratuite du groupe Canal+, diffusera en direct la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, le samedi 26 mai à 20H35, a-t-elle annoncé lundi.

La rencontre, qui sera également retransmise par BeIn Sports, se déroulera à Kiev.

Pour l'occasion, les équipes de journalistes et consultants football de Canal+ officieront sur C8, avec Stéphane Guy et Habib Beye aux commentaires suivis d'un Canal Champion's Club (présenté par Hervé Mathoux avec Pierre Ménès et Youri Djorkaeff) et de la remise du trophée.

C8 avait déjà diffusé en 2016 et 2017 la finale de cette prestigieuse compétition, ce qui lui avait permis d'établir des records historiques d'audience (4,2 millions de téléspectateurs pour Real Madrid/Atlantico Madrid en 2016 et 3,7 millions pour Real Madrid/Juventus en 2017).

La demi-finale entre l'AS Rome et Liverpool avait également été diffusée en direct sur C8, mercredi dernier, et simultanément sur Canal+ (ce qui ne sera pas le cas de la finale).

Les droits de diffusion de la Ligue des champions sont détenus pour cette saison par les groupes Canal+ et BeIN Sports. En revanche, Canal+ a perdu au profit de SFR les droits de retransmission pour la période 2018/2021.