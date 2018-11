"Ca aurait pu être moi": rue d'Aubagne, à Marseille, la colère et la peine des survivants

"Ca aurait pu être moi", souffle Sophie Dorbeaux, 25 ans. Dimanche soir, elle s'était réfugiée chez ses parents, pour fuir son immeuble délabré du 65 rue d'Aubagne, au coeur de Marseille. Quelques heures plus tard, le bâtiment s'effondrait, faisant au moins un mort.

"Depuis plusieurs semaines, les murs bougeaient, des fissures étaient apparues. Dimanche, vers 19H00, j'ai décidé de partir. Je n'arrivais presque plus à ouvrir ma porte, j'ai eu peur de me retrouver prisonnière", explique à l'AFP la jeune femme, étudiante en master de philosophie.

En 2017 déjà, le plafond du hall d'entrée s'était effondré. Sophie se rappelle aussi deux mois sans chauffage, et sans pouvoir fermer les fenêtres de son appartement, au 5e étage. Un logement longtemps squatté avant qu'elle ne l'occupe, et pour lequel elle payait 330 euros de loyer, après l'avoir refait à neuf, toute seule.

Pendant deux ans, c'est la porte d'entrée de l'immeuble qui ne fermait pas: "C'était devenu un coupe-gorge", accuse Sophie, la voix pleine de colère.

A partir d'octobre dernier, la situation empire. Le 18, des fissures inquiétantes apparaissent sur le mur du hall, contre le commerce vide du rez-de-chaussée. Il est finalement démoli et reconstruit, après le passage d'un expert.

- "Tout est OK" -

"Tout est OK, les réparations ont été faites, vous pouvez réintégrer l'appartement", la rassure la secrétaire du syndic, le cabinet Liautard, le 26, dans un court message vocal qu'elle a soigneusement gardé dans son téléphone. "Quand j'étais allée les voir, ils m'avaient pris de haut, je m'inquiétais pour rien", se rappelle-t-elle, la voix tremblante.

Le 30, elle doit secourir sa voisine, Marie, 60 ans, incapable de sortir de son appartement. Puis la même chose, le lendemain. Vendredi, enfin, ce sont les carreaux de verre au dessus de la porte d'entrée de l'immeuble qui explosent sous ses yeux.

Sous les gravats du 65 rue d'Aubagne, disloqué comme un château de cartes avec les immeubles voisins du 63 et du 67, les secours ont retrouvé le corps d'un homme mardi matin. Au total, selon les autorités, 5 à 8 personnes pourraient avoir été ensevelies.

Sophie, elle, était toujours mardi sans nouvelles de Simona, la jeune italienne du 3e étage et de son ami Cissé, de Fabien, cet autre voisin du 3e, de Julien, la vingtaine, du 2e étage, ou de Marie, sa voisine du 5e.

En larmes, un jeune homme portant des dreadlocks, serveur dans un bar-galerie associatif plus haut dans la rue d'Aubagne, évoque lui aussi Simona, cette étudiante souriante qui venait réviser ses cours en sirotant un verre. "Elle était tellement heureuse d'avoir eu son examen, en juin", raconte-t-il, alors que la nuit est encore noire mardi matin, à quelques mètres des marins-pompiers de Marseille à l'oeuvre sur la montagne de gravats.

- "Je n'ai aucune nouvelle" -

Abdou Ali, 34 ans, d'origine comorienne, recherche quant à lui sa mère. Elle vivait au premier étage, au 65 rue d'Aubagne. Comme tous les jours, elle a accompagné son plus jeune fils, 8 ans, à l'école, lundi matin. Avant de rentrer chez elle, peu avant 09h00, sous les yeux de plusieurs voisins. "Elle n'est pas allée le rechercher à l'école, et je n'ai aucune nouvelle", lâche-t-il à l'AFP, d'une voix douce, en errant, entre les pompiers et les policiers, avant de partir pour la mairie d'arrondissement, en quête d'informations.

Pierre et Alexia, au 4e étage, ont eux survécu. Partie à Paris en week-end, une de leurs amies libérait son appartement. Ils en ont profité: "Notre douche s'était mise à fuir chez la voisine du dessous, et la propriétaire nous accusait d'avoir fait n'importe quoi", raconte Pierre Coche, 23 ans, à l'AFP.

Lui et Alexia, 25 ans, comptaient retrouver leur appartement de la rue d'Aubagne lundi. Mais c'est un coup de téléphone de leur propriétaire qui les prévient que leur immeuble a disparu: "Elle était en panique", raconte Pierre: "Pour la première fois elle s'inquiétait pour nous".