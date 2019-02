Cachemire indien : 33 paramilitaires indiens tués dans l'attentat le plus meurtrier depuis 2002

Au moins 33 membres des forces indiennes au Cachemire indien ont été tués jeudi dans un attentat contre un convoi près de Srinagar, le plus meurtrier depuis 2002, a annoncé la police.

Cet attentat-suicide, revendiqué par un groupe islamiste, visait un convoi de 78 véhicules transportant quelque 2.500 membres de la Central Reserve Police Force (CRPF), une force paramilitaire.

Une camionnette bourrée d'explosifs a explosé près du convoi de bus. "L'explosion a été puissante", a expliqué à l'AFP le porte-parole de la CRPF Sanjay Kumar.

Un autre responsable de la CRPF s'exprimant sous couvert de l'anonymat a indiqué que l'attaque avait fait également au moins 29 blessés.

L'agence Press Trust of India (PTI) a affirmé de son côté que l'attentat avait fait plus de 39 morts parmi les membres de la CRPF, qui revenaient d'une permission

Le Premier ministre indien Narendra Modi a dénoncé une "attaque odieuse". "Le sacrifice de nos braves membres des forces de sécurité ne sera pas vain", a-t-il ajouté sur Twitter.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné "l’attaque ignoble qui vient de frapper l’Inde".

"La France, a-t-il ajouté, a toujours été et sera toujours aux côtés de l’Inde dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. J'appelle chaque État à lutter effectivement contre les réseaux terroristes et leurs canaux de financement et à empêcher les mouvements transfrontaliers de groupes terroristes, comme le Jaish-e-Mohamed qui a revendiqué cette attaque".

- "Acte ignoble" -

L'ambassadeur américain en Inde, Kenneth Juster, a lui aussi "condamné fermement cette attaque terroriste", sur Twitter.

L'attaque, qui s'est produite sur une autoroute à une vingtaine de kilomètres de Srinagar, est la plus meurtrière au Cachemire indien depuis 2002.

Un communiqué du groupe islamiste Jaish-e-Mohammed, basé au Pakistan, a revendiqué l'attentat.

Le ministère indien des affaires étrangères a immédiatement mis en cause le Pakistan dans un communiqué : "Cet acte ignoble et haineux a été commis par Jaish-e-Mohammed, une organisation terroriste basée au Pakistan et soutenue par lui".

"L'Inde a la ferme intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité nationale", a-t-il averti. "Nous exigeons du Pakistan qu'il cesse de soutenir les terroristes et les groupes terroristes qui opèrent depuis son territoire".

Après l'attentat, des centaines de membres des forces gouvernementales ont encerclé 15 villages voisins et commencé à fouiller maison par maison, selon un responsable de la police et des témoins.

Le Cachemire est revendiqué aussi bien par l'Inde que le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique en 1947. Les forces indiennes dans la partie sous contrôle de New Delhi sont estimées au total à quelque 500.000 hommes.

Une insurrection séparatiste meurtrière déstabilise le Cachemire indien depuis 1989. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir en sous-main les infiltrations et la rébellion armée, ce qu'Islamabad a toujours démenti.