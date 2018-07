Cambodge : l'opposition bridée, Hun Sen assuré de sa réélection

C'est à Takhmao, un village à 15 kilomètres de Phnom Penh, que le Premier ministre Hun Sen est venu déposer son bulletin dans l'urne. Au pouvoir depuis 33 ans, l'ancien khmer rouge reconverti est le plus ancien chef de gouvernement en Asie. Et ces législatives ne devraient être pour lui qu'une formalité. Son parti, le Parti du peuple cambodgien (PPC), a remporté tous les scrutins depuis près de vingt ans. Les bons résultats économiques du pays ne sont sans doute pas étrangers à son succès.

J'aime le Premier ministre Hun Sen car il aide à construire beaucoup de choses pour le peuple dans les provinces. Il a construit des écoles et aidé les pauvres.

Mao Sam An, 53 ans, électeurs dans la province de Kandal

Si jamais il n'était pas réélu, Hun Sen a promis le chaos. Dans un pays où le traumatisme du génocide des années khmers rouges est toujours présent... l'argument fait mouche.

J'espère qu'après l'élection, nous aurons toujours la paix... pas de chaos dans la société.

Mao Monika, 25 ans, électrice dans la province de Kandal

Et si jamais les électeurs ont des doutes, le Premier ministre a tout prévu. Le Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP), la principale force d'opposition qui avait créé la surprise en remportant 44% des suffrages en 2013, a été dissoute en novembre — et son chef emprisonné. Certes, il y a une vingtaine de partis en lice dans ce scrutin, mais ils sont soit proches du pouvoir, soit dépourvus de moyens financiers pour faire campagne.



Quant à la commission électorale, elle a balisé le terrain pour le pouvoir sortant avec des lois restreignant la liberté d'expression. Pour parfaire le tableau, ces derniers mois, des journaux et des radios ont été fermés, des journalistes arrêtés. Ce week-end, des sites Internet indépendants du pouvoir ont été bloqués.



Une situation telle que l'Union européenne, les Etats-Unis ou encore le Japon qui envoient traditionnellement des observateurs, ont décidé de ne pas le faire par crainte de légitimer l'élection. Ecoutez les explications de Juliette Buchez, notre correspondante au Cambodge :



Quant aux observateurs nationaux, ils émanent pour moitié d'un groupe dirigé par l'un des fils du Premier ministre. L'inconnue de ces élections sera donc surtout le taux d'abstention. Si les appels au boycott ont été officiellement interdits, certains opposants s'y risquent malgré tout — mais les électeurs qui n'auront pas le doigt tâché d'encre craignent clairement des représailles.