Cambriolage mortel dans l'Hérault: "Je pensais à sauver ma vie"

"Je pensais à sauver ma vie": niant à nouveau avoir organisé son propre cambriolage, Daniel Malgouyres a répété qu'il pensait seulement à s'en tirer vivant, avec son épouse Françoise, quand il a tué un cambrioleur, dans sa propriété de l'Hérault, en 2017.

"Je tirais sur un homme violent, sur un des braqueurs qui allaient nous tuer, qui savaient que ma femme était handicapée. Je suis fier d'avoir défendu ma femme", a insisté Daniel Malgouyres, 72 ans, au bout de plusieurs heures d'interrogatoires devant les assises de l'Hérault, à Montpellier, où il est accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de complicité de tentative d'extorsion en bande organisée.

Quatre ans après ce vrai-faux cambriolage qu'il est accusé avoir manigancé dans sa propriété des Jardins de Saint-Adrien, à Servian, devenue une attraction touristique très rentable, les explications du septuagénaire étaient très attendues et les bancs du public particulièrement garnis, au septième jour d'un procès très médiatique dont le verdict est attendu le 17 décembre.

Dans le box des accusés, Daniel Malgouyres, chemise blanche, donne une version apocalyptique de cette soirée fatale du 5 octobre 2017, évoquant un déchainement de violences et de menaces de morts: "Ils me rouent de coups de poing pour m'affaiblir, je vois le pistolet sur la tempe de ma femme, ils répètent +On est là pour le coffre, on est là pour vous tuer+, ils la frappent".

Françoise refusant de dévoiler la combinaison de son coffre-fort aux deux intrus, Daniel Malgouyres explique en avoir attiré un, David Viers, jusqu'à l'étage, dans une chambre où il range habituellement un fusil chargé, en lui indiquant qu'il va lui donner un millier d'euros.

Ensuite, selon son récit, tout va très vite: "Mort de peur", il récupère l'arme et, en "deux secondes", fait feu, blessant mortellement David Viers.

- "Deux robots cagoulés, armés" -

"C'était deux robots, cagoulés, gantés, armés,... ce n'était pas des être humains. Je ne pouvais pas faire autrement", plaide-t-il, cherchant par moments l'approbation de son épouse, qui suit le procès depuis le banc des parties civiles.

Interrogée jeudi, Françoise Malgouyres avait avoué avoir "un énorme doute" sur le rôle joué par son mari, qui n'aurait "jamais agi" comme elle l'aurait espéré, soulignant notamment qu'il regardait ses pieds lorsqu'elle était frappée.

David Viers, pourtant, n'avait pas d'arme, lorsqu'il est monté à l'étage, a souligné une avocate des parties civiles, ainsi que l'avocat général.

"Pour moi, il était armé", répond Daniel Malgouyres, répétant qu'il se sentait en légitime défense: "Quand vous êtes attaqués, de nuit, vous n'êtes pas si lucide que ça. (...) Je ne mens pas quand je dis que je ne suis pas le commanditaire de ces faits", insiste l'accusé, comme il le fait depuis quatre ans.

Ses deux co-accusés, le second cambrioleur, Richard Bruno, qui avait pris la fuite en courant, et Richard Llop, un ami du couple, qui avait recruté l'équipe de cambrioleurs, l'accusent pourtant d'avoir mis sur pied cette "combine" destinée à effrayer son épouse pour qu'elle quitte le domicile conjugal, sur fonds de divorce tumultueux.

"Llop, son intérêt, c'était de nous voler. J'ai été trahi alors que ce garçon, je l'aimais", lâche Daniel Malgouyres, laissant entendre que cet éleveur de chevaux endettés avait agi de sa propre initiative.