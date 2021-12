Cambriolage mortel dans l'Hérault: la défense plaide l'acquittement

Les avocats de Daniel Malgouyres, accusé d'avoir organisé son propre cambriolage puis tué un des malfaiteurs à Servian (Hérault), ont plaidé jeudi l'acquittement, fustigeant la "fable" livrée par l'accusation, qui a requis 30 ans de prison contre le propriétaire d'un célèbre jardin.

En détention depuis quatre ans, Daniel Malgouyres, dont les Jardins de Saint-Adrien ont été couronnés "jardin préféré des Français" en 2013 par Stéphane Bern sur France 2, est accusé d'avoir demandé à son co-accusé et ami Richard Llop d'organiser un faux "home-jacking" pour faire peur à son épouse Françoise, afin qu'elle quitte la propriété, sur fond de divorce tumultueux, ce qu'il nie.

L'homme, âgé aujourd'hui de 72 ans, doit aussi répondre du meurtre d'un des deux cambrioleurs, David Viers, 43 ans, tué d'un coup de fusil à tiré à bout portant au premier étage du domicile familial, dans la soirée du 5 octobre 2017.

L'avocat général, Georges Gutierrez, a estimé mercredi devant la cour d'assises de l'Hérault, dans un réquisitoire sévère, que l'on était "à la limite de l'assassinat", un meurtre avec préméditation.

Daniel Malgouyres est en outre poursuivi pour "tentative de meurtre" sur le second cambrioleur, Richard Bruno, sur lequel il aurait tiré pendant sa fuite.

- Issue incertaine -

"Et c'est à cette fable qu'on vous demande de croire?", a lancé Me Archibald Celeyron, le premier des trois avocats de Daniel Malgouyres à prendre la parole, au 15e jour de ce procès à l'issue incertaine.

Il a jugé invraisemblable que Daniel Malgouyres ait été le commanditaire d'un faux cambriolage mais qu'il n'ait pas livré à ses soi-disant complices des informations importantes pour faciliter le coup, comme la présence d'un chien, l'emplacement du coffre-fort ou le montant de leur rémunération. Me Celeyron a dès lors plaidé son acquittement de la charge de "complicité de tentative d'extorsion en bande organisée".

Prenant le relais pour la défense, Cyril Malgras s'est attaché à démontrer que Daniel Malgouyres était bien, selon la loi, en état de légitime défense, comme il l'affirme, lorsqu'il a tué avec son fusil Daniel Viers, qui l'a suivi dans sa chambre, à l’étage, alors que sa femme est en bas, sous la garde de Richard Bruno.

"Daniel Malgouyres a eu peur pour sa vie, pour celle de sa femme. Il a pris le risque, il a bien fait, parce que ça a marché. Richard Bruno n'est pas un assassin, il a pris la fuite", a dit Me Malgras. Il a estimé que Daniel Malgouyres avait tiré un second coup de feu alors que Richard Bruno se trouvait déjà loin et qu'on doit dès lors écarter également la prévention de "tentative de meurtre".

- Défense légitime et légitime défense -

"La défense de Daniel Malgouyres est celle d'un innocent. C'est une défense légitime, c'est une légitime défense", a conclu Me Malgras.

Il y a une "profusion de preuves incontournable contre les uns", Richard Llop et Richard Bruno, "et une absence totale contre celui-là", a à son tour plaidé Jean-Marc Darrigade, en désignant du doigt Daniel Malgouyres dans le box des accusés.

Pour Me Darrigade, ce qu'il s'est réellement passé ce soir là, c'est que "des hommes habillés comme des membres du GIGN se sont introduits chez des gens qui ne se sont pas laissés faire".

"Ce n'est pas Daniel Malgouyres qui a écrit ce scénario", a ajouté l'avocat, pour qui le mobile supposé - effrayer Françoise Malgouyres pour qu'elle quitte le jardin - n'est qu'un stratagème de Richard Llop, un "menteur invétéré" surendetté, véritable commanditaire du cambriolage selon Me Darrigade, pour se défausser sur Daniel Malgouyres.

L'avocat général a requis 18 ans de prison contre Richard Bruno et Richard Llop, dont les avocats ont plaidé en faveur de peines moins élevées.

Le verdict est attendu vendredi.