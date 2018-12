CAN-2019: le Maroc s'impose comme plan B

Y aura-t-il une CAN en 2019 après le retrait de l'épreuve au Cameroun? Et, si oui, où? Les prétendants ne se bousculent pas, mais parmi les plus cités le Maroc semble s'imposer comme l'évident plan de secours de la Confédération africaine de football (CAF).

"Pas de plan B". Début octobre, la CAF affirmait qu'elle n'avait "jamais réfléchi" à désavouer le Cameroun en lui retirant, malgré les retards flagrants dans les préparatifs, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et qu'elle n'avait pas de solution de remplacement.

Sa volte-face de vendredi l'oblige pourtant à trouver ce plan B "d'ici le 31 décembre", selon le délai qu'elle a elle-même fixé.

Mais peu de pays ont les capacités de réussir là où le Cameroun a échoué: proposer des infrastructures aptes à accueillir une compétition inédite dans son format, avec 24 équipes.

Avant même le début du compte à rebours, l'Egypte a jeté l'éponge en annonçant vendredi qu'elle ne postulerait pas pour cette CAN qui sera la première organisée pendant l'été.

L'Afrique du Sud, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du monde (2010), a annoncé dimanche songer à remplacer le Cameroun, comme elle avait déjà suppléé la Libye en 2013. "La Confédération africaine de football a demandé à la Fédération de songer sérieusement à organiser la CAN-2019. La SAFA va d'abord discuter avec le gouvernement avant de prendre sa décision", a tweeté le compte officiel des Bafana Bafana.

La voie semble cependant dégagée pour le Maroc, grand favori qui s'était désisté en 2015 mais qui pourrait annoncer sa candidature "probablement en début de semaine", explique une source à la fédération. Magdi Abdel Ghani, membre du conseil d'administration de la fédération égyptienne, estime qu'il y a "un consensus pour que le Maroc accueille la compétition".

Membre de la fédération marocaine, Abdelmalek Abroune confirme à l'AFP: "si le Maroc est candidat, il serait le mieux placé".

"Le royaume connait une forte affluence des touristes en été, ce sera une période idéale pour organiser une telle compétition", étaye-t-il. "Le pays dispose de toutes les infrastructures de transport et d'hébergement ainsi qu'une expérience dans ce genre d'événement".

"Le Maroc est la solution idéale pour la CAF, les six villes qui doivent accueillir la CAN sont prêtes avec les six stades", abonde le chercheur en sport Moncef El Yazghi.

- Consolation -

Hôte de la Coupe du monde des clubs en 2013 et 2014, le Maroc a également accueilli le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2018, qui se déroule tous les deux ans, en alternance avec la CAN. Chez eux, les Lions de l'Atlas avaient remporté le CHAN, réservé aux seuls joueurs évoluant dans les championnats du continent.

Et, rappelle Moncef El Yazghi, le royaume "a pu organiser sans aucun incident" ce CHAN "en remplaçant le Kenya sur une décision qui n'a été prise que quelques mois avant la compétition".

En attendant une potentielle candidature commune Maroc/Espagne/Portugal pour le "Mondial du centenaire" en 2030, un siècle après la première Coupe du monde, le Maroc pourrait donc faire ses preuves en juin prochain. Une consolation pour la monarchie de Mohammed VI, qui n'aura pas le Mondial-2026, attribué au trio USA/Mexique/Canada.

Une revanche aussi pour le royaume, qui avait dû abandonner la CAN-2015, finalement organisée en Guinée équatoriale, pour cause d’épidémie d'Ebola et n'a organisé qu'une seule fois la CAN, en 1988.

Un atout sportif enfin pour les Lions de l'Atlas, qui n'ont plus gagné la plus prestigieuse des compétitions africaines depuis 1976.

"J'espère que le Maroc sera désigné", a déclaré vendredi au micro de BeIN Sports le sélectionneur français du Maroc Hervé Renard, même si, a-t-il ajouté dans un sourire "ça va rajouter une pression supplémentaire".

str-bur-isb-ole/cha/dep/mca/