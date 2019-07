CAN-2019: les lions du Maroc et du Sénégal face à des outsiders

Qu'ils viennent de l'Atlas ou de la Teranga, les lions marocains et sénégalais partent en favoris pour leur 8e de finale, vendredi au Caire: ils affronteront respectivement le Bénin (16h00 GMT) et l'Ouganda (19h00 GMT), qualifiés surprise.

Avec trois victoires et aucun but concédé lors du premier tour, les lions de l'Atlas ont le statut de favori face au Bénin, qui atteint lui le second tour d'une CAN pour la première fois de son histoire, après son match nul contre le Cameroun (0-0).

Le Maroc d'Hervé Renard s'est pour le moment plutôt distingué par sa défense hermétique que par son attaque flamboyante, incarnée par les maladresses de l'attaquant Youssef En-Nesyri et les difficultés de son leader technique Hakim Ziyech.

De leur côté, les lions sénégalais, affaiblis par leur défaite face à l'Algérie (0-1) et par la blessure à la main gauche de leur gardien Edouard Mendy, restent favoris face à l'Ouganda, qui retrouve la phase finale pour la première fois depuis 1978.

Les deux équipes victorieuses s'affronteront mercredi 10 juillet pour le premier quart de finale de la compétition.

Le programme de la phase finale de la CAN-2019, qui a lieu en Egypte (en heures GMT):

. 8es de finale

Vendredi

(16h00) Maroc - Bénin (stade Al-Salam, Le Caire)

(19h00) Sénégal - Ouganda (stade international, Le Caire)

Samedi

(16h00) Cameroun - Nigeria (Alexandrie)

(19h00) Egypte - Afrique du Sud (stade international, Le Caire)

Dimanche

(16h00) Madasgacar - RD Congo (Alexandrie)

(19h00) Algérie - Guinée (stade du 30-juin, Le Caire)

Lundi

(16h00) Mali - Côte d'Ivoire (Suez)

(19h00) Ghana - Tunisie (Ismaïlia)

. Quarts de finale

Mercredi 10 juillet

(16h00) Ouganda ou Sénégal - Maroc ou Bénin (stade du 30-juin, Le Caire) (Q1)

(19h00) Egypte ou Afrique du Sud - Nigeria ou Cameroun (stade international, Le Caire) (Q2)

Jeudi 11 juillet

(16h00) Mali ou Côte d'Ivoire - Algérie ou Guinée (Suez) (Q3)

(19h00) Madagascar ou RDC - Ghana ou Tunisie (stade Al-Salam, Le Caire) (Q4)

. Demi-finales

Dimanche 14 juillet

(16h00) Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 (stade du 30-juin, Le Caire) (D1)

(19h00) Vainqueur Q2 - Vainqueur Q3 (stade international, Le Caire) (D2)

. Finale pour la troisième place

Mercredi 17 juillet

(19h00) Perdant D1 - Perdant D2 (stade Al-Salam, Le Caire)

. Finale

Vendredi 19 juillet

(19h00) Vainqueur D1 - Vainqueur D2 (stade international, Le Caire)