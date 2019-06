CAN-2019: "pas 150 façons" d'aborder la Namibie, pour l'Ivoirien Kamara

"Il n'y a pas 150 façons d'aborder le match de la Namibie, c'est une question d'enjeux", a reconnu dimanche le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Ibrahim Kamara, qu'un succès contre la modeste nation africaine lundi qualifierait pour les 8es de la CAN.

"Il n'y a pas 150 façons d'aborder le match de la Namibie, c'est une question d'enjeux. Déjà, on va donner beaucoup de fraîcheur et faire en sorte de gagner ce match. Les enjeux sont clairs pour nous, il faut le gagner si on veut continuer l'aventure", a déclaré le coach depuis Le Caire.

Défaits par le Maroc (1-0), les Eléphants comptent trois points avant la dernière journée, soit autant que l'Afrique du Sud. Une victoire les ferait terminer parmi les deux premiers, mais, si dans le même temps, les Bafana Bafana tombent face aux Lions de l'Atlas, ils auront également leur ticket pour la suite, qu'importe leur résultat.

S'il a annoncé le forfait de son capitaine Serge Aurier, qu'il espère "récupérer pour le prochain match", Kamara pourrait effectuer des changements pour revitaliser son équipe, qui déçu lors de son dernier match.

"Chambouler, non, mais c'est sûr que si on veut passer ce cap qui est important pour nous, déjà d'une, il va falloir que les garçons se remettent très vite en question, ça je l'ai dit, on en a parlé, et deuxièmement il faut amener des changements", a-t-il expliqué.

"Oui, on a été affecté (par la défaite contre le Maroc) mais je pense qu'il ne faut plus penser au Maroc. Demain c'est un gros match, il faut prouver, il faut se battre, il faut être comme des chiens affamés", a déclaré le défenseur Wilfried Kanon.

"Le Maroc c'est le passé. C'est vrai, nous avons perdu, bon voilà, demain c'est un autre match. Moi demain je vais gagner, je vais prendre les trois points, c'est ça le plus important", a assuré le joueur qui évolue à ADO La Haye, aux Pays-Bas.