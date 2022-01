CAN 2021 : le Burkina Faso dénonce des tests Covid positifs de ses joueurs

Quatre joueurs de l'équipe du Burkina Faso ont été testés positifs ce vendredi 7 janvier au soir : Edmond Tapsoba, l'une des stars des Étalons, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré et Soumaila Ouattara. Kamou Malo, le sélectionneur, est lui aussi positif, ainsi que des membres de l'encadrement. De quoi rendre furieux les Etalons qui évoquent des manquements au protocole sanitaire de la part de la Confédération Africaine de Foootball, l'instance dirigeante du football africain.

On ne peut pas venir nous apprendre la veille du match qu'il y a des cas positifs. C'est inacceptable Bertrand Traoré, le capitaine des Étalons du Burkina Faso

Celle-ci avait expliqué qu'ils utiliseraient un laboratoire indépendant pour effectuer des prélèvements PCR 48 heures avant les matches. Mais Firmin Sanou, l'entraîneur adjoint du Burkina Faso, raconte un autre versant de l'histoire : « une équipe médicale est arrivée hier (vendredi) matin mais on a vérifié auprès de la CAF qui nous a dit qu'elle ne venait pas d'eux. On a donc refusé ces tests. La CAF devait nous l'envoyer l'après-midi mais elle est arrivée à 23 heures. Les délais de 48 heures n'ont donc pas été respectés et en plus, on nous a fait des antigéniques, pas des PCR...".

Par ailleurs, il n'y a pas garantie à ce stade que l'équipe médicale ait bien été certifiée par la CAF. L'irrégularité questionne, et côté burkinabè, Bertrand Traoré, le capitaine de l'équipe, ne décolère pas. Il parle de « scandale » et demande des explications. "On ne peut pas venir nous apprendre la veille du match qu'il y a des cas positifs. C'est inacceptable".



Lazare Banssé, président de la Fédération burkinabé de football, et Mathias Tankoano, ministre en charge du département des Sports, sont arrivés cet après midi à Yaoundé. Ils espèrent obtenir un autre test officiel sur les joueurs positifs.



Cet après midi, à l'entraînement, tous les cas supposés positifs étaient bien absents du terrain.

