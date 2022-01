CAN 2021 : Salima Mukansanga est la première femme à arbitrer la compétition

"C'est la première fois qu'une équipe entièrement féminine arbitrera un match de la CAN", a précisé la Confédération africaine de football dans un communiqué.

La Camerounaise Carine Atemzabong et la Marocaine Fatiha Jermoumi assisteront Mukansanga, et la responsable de l'arbitrage vidéo sera la Marocaine Bouchra Karboubi. L'arbitre rwandaise de 35 ans avait déjà été la première femme quatrième arbitre d'un match de CAN, Guinée-Malawi.

Elle figurait aussi parmi les arbitres de champ du tournoi olympique des Jeux de Tokyo cet été.