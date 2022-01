CAN: le Cameroun surclasse l'Ethioppie et file en 8e de finale

Le Cameroun a foudroyé une bien naïve Ethiopie (4-1), avec des doublés de Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi, pour assurer sa qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), jeudi à Yaoundé.

Seule équipe du tournoi à marquer plus d'un but par match, les hôtes ont assumé leur statut de favoris. Avec 6 points, ils sont sûrs de figurer parmi les deux premiers de leur groupe ou au pire parmi les quatre meilleurs deuxièmes.

Ils possèdent en outre un leader avec leur capitaine "Abou", très large meilleur buteur de la compétition (4 buts), son doublé de jeudi (53e, 55e) complétant ses deux penalties contre le Burkina-Faso (2-1) en match d'ouverture.

Les Lions indomptables peuvent aussi toujours s'appuyer sur le "hemle", la grinta à la camerounaise, à l'image de cet énorme retour d'Aboubakar pour enrayer un contre éthiopien qui partait à quatre contre deux (39e)! Le "capi" était au quatre coins du terrain.

Mais leur défense est largement perfectible, et il faut tenir compte, pour juger de leur performance, de la candeur de l'adversaire, à l'image d'Aschalew Seyoum le nez dans le gazon après le crochet de Toko-Ekambi sur le quatrième but (67e).

- Nouveau doublé pour Aboubakar -

Le stade Paul Biya d'Olembé était très peu rempli mercredi pour voir ce spectacle, une rareté pour un pays organisateur.

Pire, l'ambiance à la CAN pourrait devenir plus lourde après un échange de coups de feu à Limbé-Buea entre séparatistes de l'Ouest anglophones et militaires, mercredi.

Sur le plan du jeu, les Lions indomptables ont encore dû remonter le score, comme face au Burkina.

Leur défense s'expose trop, avec ses deux latéraux très offensif, Collins Fai et Tolo Nouhou. Les "Walya" en ont profité, sur un bon centre d'Amanuel Gebremichael pour Dawa Dukele, qui a aussi gâché une énorme balle de 2-1 (24e).

Mais le Cameroun a tout de suite réagi par Aboubakar. Sa frappe lourde a été repoussée par le gardien Teklemariam Shanko dans les pieds de Collins Fai, ont le centre a trouvé Toko-Ekambi au second poteau (8e).

Puis "Abou" a creusé l'écart en deux minutes, à la réception d'un bon centre de Fai puis à la conclusion d'un joli triangle amorcé par Eric-Maxim Choupo-Moting et Nicolas Ngamaleu.

A 3-1, l'équipe d'Éthiopie n'avait plus ni voile ni rame. Il lui reste un dernier match contre le Burkina-Faso pour viser une bien hypothétique qualification.

Les hommes de Toni Conceiçao ont eu d'autres occasions, avec ces frappes sur le poteau de Toko-Ekambi (39e) ou Frank Anguissa (71e) ou Collins Fai (90e).

La leçon était déjà suffisante pour l'Éthiopie.