Canada : ce qui a marqué l'année 2019

C’est le nouveau nom (et acronyme) de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, accord négocié et conclu de haute lutte par l’ex-ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland avec la très imprévisible administration Trump. Un exploit en soi, ni plus ni moins.A 19 ans, elle est devenue la première joueuse de tennis du Canada à remporter un tournoi du grand chelem en s’imposant devant l'Américaine Serena Williams aux Internationaux des États-Unis. Elle est le fer de lance du tennis canadien qui est une puissance montante sur le circuit mondial.2019 a été la première année post- légalisation en octobre 2018 . Chaque province a adopté sa propre législation, la consommation n’a pas augmenté selon les statistiques, mais le marché noir est encore dominant par rapport au marché légal. L’astronaute québécois a passé six mois dans la station spatiale internationale où il a mené toutes sortes d’expériences scientifiques avec brio, dont une sortie dans l’espace. Ce médecin, astrophysicien et ingénieur, a fait briller l’étoile « Québec » dans le firmament et peut se dire : mission accomplie.L’économie canadienne se porte bien, merci : taux de chômage à son plus bas niveau depuis l’après-guerre, situation de plein emploi, même pénurie de main-d’œuvre (plus de 500 000 postes disponibles), et croissance au 2e rang au sein du G7. De quoi faire pâlir d’envie bien des pays ! Un bémol : le déficit public qui ne cesse de se creuser.Elle vient d’être nommée vice-Première ministre dans le nouveau gouvernement Trudeau. Elle va mettre à profit ses talents de diplomate pour préserver l’unité du Canada, divisé après le scrutin du 21 octobre, alors que l’ouest a voté très massivement conservateur. Plusieurs voient même en l’énergique ministre celle qui prendra la place de Justin Trudeau un jour.Plus de 500 000 personnes étaient descendues dans les rues de Montréal le 27 septembre pour la venue de la jeune écologiste suédoise lors de la marche pour le climat . La mobilisation avait aussi gagné d’autres villes du pays (Vancouver, Calgary).L’arrestation par les autorités canadiennes à la demande des Américains de Meng Wanzhou , numéro 2 du géant chinois des communications, a provoqué une crise diplomatique entre la Chine et le Canada. Mme Wanzhou est en attente de son extradition aux États-Unis et les deux citoyens canadiens que Pékin a arrêtés en guise de représailles croupissent toujours dans une prison chinoise.Elles ont été catastrophiques au Québec au printemps dernier, principalement dans la grande région de Montréal, des milliers de résidences inondées et des milliers de sinistrés, dont beaucoup sont encore dans une situation très précaire. Ces inondations posent concrètement la question du réchauffement climatique et son impact.Il a réussi son pari, celui de se faire réélire pour un deuxième mandat , mais sans obtenir de majorité à la Chambre des Communes, ce qui va lui demander de gouverner avec prudence en s’assurant du soutien des partis d’opposition pour ne pas se faire renverser et retourner en élection.Ces oléoducs permettent de transporter le pétrolier des sables bitumineux de l’Alberta. Les oléoducs de la discorde, surtout Transmountain ... Acheté 4,5 milliards de dollars par le gouvernement canadien pour offrir des débouchés sur les marchés asiatiques au pétrole de l’Alberta. C'est la décision la plus controversée du premier gouvernement de Justin Trudeau et qui l'a poursuivi durant toute la campagne électorale.Elle a fait couler beaucoup d’encre tant au Québec que dans le reste du Canada, qui voit d’un mauvais œil la loi adoptée au Québec qui interdit le port de signes religieux à tout fonctionnaire en position d’autorité (enseignants et directeurs des écoles publiques, juges, policiers, agents de sécurité). Valérie Plante , la mairesse de Montréal, a fait son bilan de mi-mandat cet automne. Une mairesse dynamique et souriante, qui a fixé à sa ville l’objectif d’être carboneutre en 2050, avec notamment le développement du réseau de transport collectif qui en a bien besoin (elle réclame notamment l’ajout d’une ligne de métro à Montréal, la fameuse « ligne rose »)… et vol d’identité ! Le Mouvement Desjardins, la plus grosse institution financière du Québec, subit depuis juin l’une des plus grosses affaires de vol de données de l’histoire. Un de ses employés a vendu à on ne sait qui les identités des 4,2 millions de membres du mouvement : noms, adresse, courriel, numéro de tel et numéro d’assurance sociale.C’est la couleur du NPD, le Nouveau parti démocratique du Canada, qui a terminé en troisième position au scrutin du 21 octobre et qui a enregistré des reculs importants par rapport aux élections précédentes. Pourtant, le chef Jagmeet Singh a fait une bonne campagne électorale. Mais il n’a pas gagné le cœur des Québécois, qui se sont plutôt tournés vers le Bloc québécois, le parti souverainiste à Ottawa.Cérémonies très émouvantes à Montréal le 6 décembre dernier pour commémorer le 30e anniversaire de la tuerie de Polytechnique , quand un homme a abattu 14 jeunes femmes parce qu’elles étaient... des femmes. Une attaque maintenant reconnue pour ce qu’elle : un attentat antiféministe, un féminicide de masse.Le Premier ministre de la belle province, François Legault , a battu le record de lune de miel entre un gouvernement et ses citoyens. Il a aussi battu un record de popularité d’un Premier ministre et d’un gouvernement également, avec 65% de soutien en moyenne. Dans leur majorité, les Québécois sont satisfaits de leur gouvernement.Porté par les Loud, FouKi, Koriass et Alaclair Ensemble, le rap québécois transcende les frontières de la province pour éclater dans toute la Francophonie, un son à part dans la planète rap, de jeunes artistes talentueux qui font des adeptes bien au-delà du public traditionnel (Loud sacré meilleur auteur-compositeur en 2019 au Québec).Après sa défaite aux élections du 21 octobre et les pressions venues de son propre caucus, il a quitté son poste de chef du Parti conservateur du Canada . Les troupes conservatrices veulent se choisir un nouveau chef rapidement pour tenter de reprendre le pouvoir à Justin Trudeau lors du prochain scrutin.Un test que tout aspirant immigrant au Québec doit maintenant passer pour vérifier ses connaissances du français et des valeurs de la société québécoise. Cette mesure a été mise en place par le gouvernement québécois dans le cadre de la révision de sa politique d’immigration.La deuxième université francophone de la métropole québécoise fête ses 50 ans cette année, une institution qui a une place à part dans l’univers universitaire québécois de par son histoire et sa clientèle.Le cinéaste québécois vient d’être sacré « cinéaste de la décennie » à Hollywood, où il s'est imposé ces dernières années avec notamment son « Blade Runner ». Une étoile qui n’a pas fini de briller dans la cité des anges…C’est le slogan de l’équipe de basketball de Toronto, les RAPTORS, qui a réussi l’exploit de remporter la finale de la NBA en juin dernier, écrivant ainsi une page d’histoire dans le sport canadien et semant la joie dans les rues de la ville Reine et même d’un bout à l’autre du Canada.L’enfant terrible du cinéma québécois et réalisateur chouchou de Cannes espérait remporter une palme avec son nouveau film, il en est reparti les mains presque vides…Ce chercheur québécois en intelligence artificielle vient de remporter l’équivalent du prix Nobel d’informatique. Son laboratoire Mila attire des étudiants et des chercheurs du monde entier. Yoshua Bengio fait rayonner Montréal sur la scène internationale comme l’une des capitales incontournables de l’intelligence artificielleLe Canada est arrivé premier du classement des meilleurs pays pour leur qualité de vie selon le rapport annuel du U.S. News and World Report’s Best Countries. Tous critères confondus, il termine troisième derrière la Suisse et le Japon.