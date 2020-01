Canada : des bibliothèques publiques de Toronto offriront finalement plus de livres en français

Suite à ma conversation avec le maire de Toronto @JohnTory, la décision sera renversée. Les livres seront sauvés. Le réseau de bibliothèques investira aussi davantage cette année par rapport à l’an dernier en contenu francophone. Merci John et aux alliés d’être aux aguets. #onfr https://t.co/xkpnak7Ov3 — Mélanie Joly (@melaniejoly) January 11, 2020

#Jelisenfrançais

Visite à la bibliothèque Barabara Frum dans la pluie pour trouver quelques trésors pendant qu'ils sont toujours là! #jelisenfrancais #torontopubliclibrary@torontolibrary keeps your local French collections, please! pic.twitter.com/RIs0OKb3oP — M the Record Keeper (@RK_Magali) January 11, 2020

La propriétaire de la seule librairie francophone de Toronto a lançé la campagne sur les réseaux sociaux. Libre de droit

Francophonie en danger ?

C'est une petite victoire pour les Franco-Ontariens. Le réseau des bibliothèques publiques de Toronto entendait retirer 18% de sa collection francophone. La mairie de Toronto, dont dépend le réseau, est finalement revenue sur sa décision. 27 000 ouvrages devaient être retirés des étagères. Le fond en français est de 160 000 livres et documents.Cette nouvelle décision n'est pas anodine, le réseau des bibliothèques publiques de Toronto est le premier en Amérique du Nord. La Bibliothèque publique de Toronto compte 11 millions de livres et de documents consultables.La baisse du nombre d’emprunts avait motivé la décision des bibliothèques de Toronto de retirer ces ouvrages en français. Elles venaient de conclure « un examen de trois ans » de ses collections « en français et multilingues ». Selon les responsables du réseau, la circulation des livres en français a chuté de 10 % depuis 2010, et de 4 % entre 2018 et aujourd’hui.Mais cette baisse ne touche pas que les collections en français. L’emprunt d’ouvrages est frappé par la multiplicitation des écrans, la concurence du numérique. Ainsi sur ce même réseau, les empunts d'ouvrages pour un public adulte ont baissé globalement de 24 % au cours des cinq dernières années. Et ceux destinés aux enfants et aux adolescents ont respectivement décliné de 6 % et de 15 % pendant la même période.Ce revirement est en tout cas dû à une intervention de la ministre du gouvernement canadien chargée du développement économique et des langues, Mélanie Joly.« Suite à ma conversation avec le maire de Toronto, John Tory, la décision sera renversée. Les livres seront sauvés», a ainsi twitté la ministre. Bon nombre de ces ouvrages étaient destinés à être vendus, selon le quotidien francophone, Le Devoir.Mélanie Joly a par ailleurs indiqué sur ce tweet que le réseau des bibliothèques de la capitale fédérale canadienne allait augmenter cette année son investissement dans le contenu francophone. Le budget alloué à l'achat de livres en français devrait être doublé.Ce revirement a fait le bonheur des Franco-Ontariens. L'annonce de ce retrait massif, avait été rapportée par l'ONFR+, un site d'information francophone. La nouvelle a eu l'effet d'un coup de massue. "Nous sommes extrêmement déçus et en colère", confiait Serge Paul, un représentant de la communauté francophone de Toronto dans un entretien à ONFR+. Comme réponse, une campagne avait été lancée sur twitter sous le hashtag #Jelisenfrancais pour inciter les francophones à emprunter le plus de livres en français possible dans les bibliothèques.La libraire francophone Happie Clara Testa en est à l'origine. Depuis la fermeture de la Librairie Champlain, en 2009, et de la Maison de la Presse, c’est sa librairie, Mosaique, qui a repris le flambeau pour devenir l'une des seules librairies de langue française de Toronto. La principale association des communautés francophones de l'Ontario, l'ACFO, s'est également lançée dans la campagne. Le mot d'ordre a eu rapidement un certain écho sur les réseaux sociaux.De fait, seulement 17 bibliothèques devaient conserver des collections en français pour adultes, notamment la Toronto Reference Library et la North York Central Library. Mais l’offre francophone destinée aux enfants devait être bonifiée dans 73 établissements.



Un nouveau coup dur pour la francophonie en Ontario a été ainsi évité grâce à une intervention en haut lieu. La place de la francophonie semble en effet encore fragile. Le dossier d'un financement de l'Université française de Toronto, long serpent de mer, n'est toujours pas bouclé. Une entente de financement doit être encore signé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien, rapporte Radio-Canada.



Les gouvernements de Doug Ford et de Justin Trudeau avaient conclu un accord de principe juste avant les élections fédérales en septembre 2019, pour la création de cette première université francophone à Toronto. Il faut désormais débloquer chez les deux parties la somme de quelque 120 millions de dollars pour lancer enfin l'Université.