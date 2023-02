Canada : l’ex-ministre québécoise Nadine Girault est décédée

Nadine Girault, ex-ministre et ancienne députée de Bertrand, était atteinte d'un cancer du poumon.

Administratrice de carrière, Mme Girault s'était fait élire en 2018. Elle avait ensuite œuvré comme ministre des Relations internationales et de la Francophonie, puis comme ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pendant le premier mandat au pouvoir de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

Mme Girault ne s'était pas représentée en 2022 en raison de son état de santé. Elle s'en était d'ailleurs expliquée à Céline Galipeau dans une entrevue particulièrement touchante diffusée l'été dernier, peu de temps avant le déclenchement de la campagne électorale.

La ministre Nadine Girault quitte le ministère des Relations internationales avec le sentiment du devoir accompli. Atteinte d’un cancer du poumon, elle a officialisé son départ de la politique.



Le #TJ22h vous présente cette entrevue émouvante pic.twitter.com/DmOKN0FVJq — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) August 23, 2022

La ministre avait, un mois plus tôt, quitté temporairement ses fonctions pour les mêmes raisons. Son mandat avait été teinté d'épisodes similaires, en 2019 et en 2021. C'est la ministre France-Élaine Duranceau qui a finalement pris sa relève dans Bertrand, une circonscription des Laurentides.

Avant de se lancer en politique active, Mme Girault avait notamment occupé les postes de vice-présidente du développement des affaires pour le Fonds de solidarité FTQ.

Elle avait également agi comme vice-présidente adjointe des opérations et des ventes à Montréal et à Toronto pour la Banque Royale du Canada et comme vice-présidente des ventes et des services de Toronto et de l'Ouest canadien pour Desjardins Sécurité financière.

Une femme exceptionnelle

Comme ministre des Relations internationales, Mme Girault a notamment entrepris le virage économique des délégations québécoises à l’étranger, a rappelé le premier ministre Legault, lundi. Elle a aussi fondé l'Institut de la diplomatie pour que le Québec se dote d'un corps diplomatique professionnel et spécialisé.

"Nadine était une femme passionnée, déterminée, attachante", a-t-il tweeté, offrant du même souffle "ses plus sincères condoléances" à la famille et aux proches de son ancienne acolyte.

Le décès de Mme Girault a ensuite été confirmé par communiqué. Nous perdons, aujourd'hui, une femme exceptionnelle qui a consacré plusieurs années de sa vie aux citoyennes et citoyens du Québec, a souligné le premier ministre.

Mme Girault n'a été députée de Bertrand et ministre qu'un seul mandat, de 2018 à 2022. En 2019, elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon, qui l'avait forcé à prendre du repos.

Les hommages n'ont pas tardé sur les médias sociaux après l'annonce du décès de Mme Girault. Les politiciens de toutes les allégeances ont tour à tour salué la mémoire d'une politicienne discrète et dévouée, qui a mené sa barque à l'abri de la controverse pendant quatre ans.

"Je suis de tout cœur avec ceux qui pleurent le décès de l’ancienne ministre québécoise Nadine Girault, dont on se souviendra pour son ardeur au travail, sa passion et son dévouement au service des autres", a notamment souligné le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

"Ma prédécesseure nous a légué un réseau international résilient et fort", a également tweeté l'actuelle ministre des Relations internationales du Québec, Martine Biron.