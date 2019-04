Canada: la crise des opiacés a fait plus de 10.000 morts depuis 2016

Plus de 10.000 personnes sont mortes d'overdoses au Canada entre l'éclatement de la crise des opiacés début 2016 et septembre 2018, des chiffres "catastrophiques", se sont alarmées mercredi les autorités sanitaires du pays.

De janvier à septembre 2018, "3.286 Canadiens ont perdu la vie à la suite de surdoses d'opioïdes présumées" et 93% de ces décès étaient non intentionnels, selon des données de l'Agence de santé publique du Canada.

"Les nouvelles données publiées aujourd'hui sont un rappel brutal de l'importance de poursuivre et d'amplifier nos efforts pour enrayer l'épidémie de surdoses d'opioïdes au Canada", a dit Theresa Tam, administratrice de la santé publique du Canada.

Les opiacés sont consommés sous forme de drogue synthétique ou dans des médicaments antalgiques.

"Le fentanyl et des substances analogues sont encore largement responsables de cette crise", 73% des décès accidentels par overdose en 2018 leur étant attribuables, a précisé la santé publique dans un communiqué.

Le fentanyl est une drogue synthétique considérée comme 30 à 50 fois plus puissante que l'héroïne et de 50 à 100 fois plus puissante que la morphine.

Par le passé, les victimes d'overdoses étaient surtout des utilisateurs de drogue de longue date. Or la crise actuelle révèle un éventail plus large de victimes, touchant également des personnes prenant de la drogue pour la première fois ou d'autres éprouvant des douleurs chroniques.

"L'épidémie de surdoses d'opioïdes a fait des ravages partout au pays", mais la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario sont les provinces qui "ont été touchées plus durement", selon la santé publique.

En 2018, les trois-quarts des victimes étaient des hommes et la grande majorité était de jeunes adultes ou d'âge moyen.

"Les chiffres sont catastrophiques et font ressortir la nécessité d'un engagement continu de toutes les administrations", a déclaré Saqib Shahab, coprésident d'un comité spécial sur l'épidémie d'overdoses d'opiacés, mis en place par Ottawa et par les provinces.

Face à la crise, le gouvernement canadien a débloqué plus de 350 millions de dollars (233 millions d'euros)depuis 2017. Dans son budget 2019, Ottawa propose également d'investir 30 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans.